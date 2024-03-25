Сексолог развеяла мифы о мужской сексуальности, в которые вы верите

Мужская сексуальность — загадочный «зверь» для многих женщин. Часто кажется, что у мужчин интимных проблем куда меньше, но наш эксперт, сексолог Валерия Сергеева с этим мнением не согласна.

Специалист рассказала о главных мифах о мужском желании, которые все еще активно живут в наших головах.

Миф #1. Мужчина всегда может (и хочет)

Когда происходит обратная ситуация, женщины нередко впадают в ступор — он меня не хочет? Как же так, ведь он мужчина, значит, должен всегда быть готов к интиму! Сексолог поясняет:

«Мужчина точно так же устает и может не хотеть вообще ничего, кроме того, чтобы прийти домой и уснуть. Невозможно быть сексуально активным круглые сутки — ни мужчине, ни женщине».

Кроме того, эксперт объясняет, что сексуальная активность зависит от многих факторов, но в большей степени она заложена генетически. Учитывайте половую конституцию.

Миф #2. Мужчинам вообще не нужна прелюдия

Снова кажется, что прелюдия — исключительно женский момент в сексе. И снова ошибочное мнение. Валерия:

«Без качественной прелюдии мужчина просто не сможет приступить к самому половому акту. Современный мужчина находится в постоянном стрессе, ему нужно больше внимания от партнерши, чтобы добиться качественной эрекции».

Постарайтесь позаботиться о возбуждении своего партнера так, как он это делает для вас.

Миф #3. Мужчина зациклен на своем удовольствии

Несомненно, такие мужчины есть, их довольно много. И все же, если мы не говорим о сексе на одну ночь с малознакомым человеком, то в большинстве случаев мужчине все же важно, получает ли удовольствие женщина во время процесса.

«Для мужчины важно понимать, что вот эта конкретная женщина оргазмирует в его присутствии. Для здорового мужчины это лучший комплимент, а потому он хочет убедиться, что женщина получила удовольствие», — комментирует сексолог.

Миф #4. Хороший любовник всегда уверен в себе

Даже самый привлекательный и харизматичный мужчина склонен к сомнениям на свой сексуальный счет. Валерия:

«Несмотря на большой опыт, у мужчины может быть множество комплексов, которые перебивают все его успехи».

Пусть он вам не показывает своих чувств, однако важно понимать, что мужчина может переживать и чувствовать себя неуверенно время от времени. Ни в коем случае не давите и не приумножайте его комплексы.