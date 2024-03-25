Что нельзя говорить человеку после трагедии

Не стоит сообщать, что «всё самое страшное позади» или «всё будет хорошо». Если люди перенесли серьёзный стресс, утрату, важно не навредить им. Рекомендации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала Елена Соловьёва.

© Unsplash

«Психологи, когда работают с тяжёлыми трагедиями, они никогда не работают по принципу позитивной психологии, это ужас. Есть фразы, которые запрещено говорить людям, которые переживают сильную эмоциональную трагедию. Например, «всё самое страшное позади» или «всё будет хорошо».

Для этих людей, которые проживают это, жизнь осталась позади, у них сейчас нет связи с будущим. Поэтому психологи, когда работают с проживанием трагедий, они называют смерть — смертью, убийство — убийством, насилие — насилием. Они произносят то, что человек не может дать себе увидеть. Огромная проблема психики в том, что ситуация есть, а воспринять её мы не можем. Мы не можем поверить в то, что старая реальность разрушилась». Сейчас россияне испытывают множество противоречивых эмоций, отметила специалист.

«Произошло расщепление, у большинства из нас происходил одновременно клубок смешанных чувств внутри. Одновременно человек чувствует невыносимый лютый страх. А если это был бы я или кто-то из моих близких? Одновременно облегчение — слава богу, это не я, не кто-то из моих. Одновременно человек надеется на чудо, что что-то хорошее сообщат. Одновременно он ждёт только плохих новостей. Это всё происходит в одной голове. Одновременно он чувствует злость, агрессию, готов всех порвать и одновременно измотанность. Одинаково он хочет и побежать туда, чем-то помочь и себя винит, почему он не пострадал, имею ли я право сейчас вообще что-то чувствовать, ведь я не там. Это происходит, потому что это травма, она выжигает психику».

По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 137 человек, 182 пострадали. Задержаны 11 террористов, в том числе четверо исполнителей, они арестованы. Во время нападения боевики разлили бензин и подожгли его. Зал выгорел полностью, частично обрушилась крыша здания.