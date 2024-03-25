Лабковский предупредил о неожиданных реакциях психики на острый стресс

Иногда в жизни происходят ситуации и события, к которым наша психика не готова. Психолог Михаил Лабковский предупреждает, что реакции на ненормальные ситуации тоже могут быть неожиданными.

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«Люди могут смеяться после внезапной аварии. Усмехаться, отмахиваться и даже шутить. Кто-то, испытав тревогу, не может заснуть, кто-то взапой читает книги или смотрит кино. Другие, наоборот, спят сутками. Вам может казаться, что вы ведете себя странно, но это не так», — объясняет Лабковский в своем Telegram-канале.

Что делать?

«Разрешите себе переживать ситуации своим способом: хотите, говорите с близкими и обнимайте их, хотите, больше спите. Если вы чувствуете, что нет сил для общения, гуляйте в одиночестве. Не думайте, что вы делаете что-то неправильно», — рекомендует психолог.

В стрессовых ситуациях могут посещать разные мысли, в том числе пугающие. Человек начинает спрашивать себя: «За что и почему?», «А если бы это случилось со мной?».

Михаил Лабковский подчеркивает, что крайне важно прожить эмоции.

«Делайте то, что поможет вам выплеснуть накопившиеся чувства и вернуть контроль над своей жизнью. Например, вы можете оказать посильную помощь другим. Берегите себя, друзья», — обратился к подписчикам психолог Лабковский.

Ранее Михаил Лабковский рассказал, какой популярный совет ни в коем случае нельзя давать самому себе в трудную минуту.