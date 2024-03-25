Как пережить расставание с любимым человеком

Расставание с любимым человеком — сложное и травмирующее событие, порой нам кажется, что после разрыва рухнул весь мир. Боль и горечь могут сопровождать нас долгие месяцы и даже годы, однако от этого можно избавиться и жить дальше.

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«Лента.ру» разбиралась, как пережить этот процесс и двигаться дальше.

Почему люди расстаются и не живут «долго и счастливо»?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, причины для расставания у всех разные: от несовпадения характеров до жизненных обстоятельств.

Однако основные причины выделить все же можно. Бывает так, что мы начинаем отношения с какими-то ожиданиями от партнера, а со временем понимаем, что они не оправдались. У нас возникает разочарование, конфликты, расхождение целей, взглядов на жизнь и нам кажется, что рядом с нами «не тот» человек.

Или же один партнер меняется со временем, а другой делает это медленнее или не меняется вообще — из-за этого один человек может выйти из зоны интересов другого. Веским поводом для расставания также становится насилие или манипуляции.

Главные причины расставания

Среди основных причин расставания выделяют следующие:

отсутствие доверия;

разница в приоритетах;

насилие или манипуляции;

неоправдавшиеся надежды и ожидания;

зависимость партнера (алкогольная, наркотическая, игромания); притупление чувств со временем;

быт и финансовые трудности.

Каким бывает расставание?

Так как причиной к разрыву отношений с партнером могут становиться разные факторы, то и процесс расставания, как и его последствия, могут отличаться. Психологи выделяют несколько видов.

1. Конструктивный разрыв — в таком случае люди попросту не могут устранить причины, которые ведут к расставанию, и решают освободить себя от этих отношений. При этом само расставание протекает не очень болезненно. После расставания люди не держат обиду друг на друга, их отношения остаются спокойными и строятся на взаимоуважении, причем не важно, кто из партнеров инициировал разрыв.

2. Незавершенный гештальт — у людей есть причины для расставания, но нет сил, и они придумывают поводы для сохранения отношений, например, ссылаются на детей или совместную ипотеку. В таких парах часто бывают измены, а партнеры понимают, что отношения поменялись, в них больше нет доверия, страсти, но боятся перемен.

3. Травмирующее расставание — люди решают расстаться навсегда из-за того, что у них накопилось много обид и боли. Такое решение может быть вполне обоснованным и конструктивным. В этом случае один из партнеров не готов отпускать другого, и чаще всего именно такие расставания приносят самые тяжелые переживания.

4. Отложенное расставание — люди расходятся на время, чтобы сделать перерыв и принять какое-то решение относительно дальнейшего развития отношений. Это не так тяжело переживать, как «травмирующее расставание», но ровно до принятия окончательного решения.

5. Псевдорасставание — ситуация, которую при помощи манипуляций специально создает один из партнеров, на самом деле не желающий разрыва отношений. Ему это нужно для какой-то определенной цели или получения иллюзии свободы, либо чтобы разбавить угасающие отношения. Иногда это становится привычной ситуацией для пары, и цели манипулятора не достигаются. Бывает и так, что второй партнер устает или сам манипулятор перестает видеть в этом поведении выгоду, и после очередного разрыва отношения заканчиваются окончательно и по-настоящему.

Кроме того, отношения с людьми делятся на здоровые и невротические. Несмотря на то что и в тех, и в других может произойти разрыв, в случае со здоровыми он проживается легче, так как партнеры наладили диалог и решение не станет неожиданным. Но даже в этом случае придется привыкнуть к новой жизни и дать себе время на эмоциональную и бытовую сепарацию от человека.

В случае с невротическими отношениями в паре обычно нет доверия, откровенности и честности. Возможно, люди даже не знают друг друга по-настоящему, поэтому решение о разрыве может быть неожиданным. Тот, кто не принимал такое решение, скорее всего, получит тяжелый травматичный опыт, что может привести к появлению психологических травм или обострению старых. В невротических отношениях партнер любит через страдание, потому что у него нет опыта счастливых отношений, и когда происходит расставание, воплощается главный страх — его бросили, и всплывают хронические травмы, мешающие посмотреть на ситуацию под другим углом и сделать правильные выводы.

Почему из-за расставания так больно?

Дело в том, что любовь влияет на наш мозг и гормоны, запуская разные процессы в организме, выяснила журналистка, автор статей о работе мозга и психологии Анастасия Травкина.

Например, половые гормоны (в основном тестостерон) заставляют нас ощущать «бабочек в животе», но отвечают они за либидо, а не за чувства. А вот за любовь и желание добиваться партнера отвечает нейромедиатор дофамин. Вместе с ним в формировании ощущения влюбленности участвует и кортизол, вырабатывая адреналин и помещая нас в стресс — поэтому у нас усиливается сердцебиение и мы буквально готовы прыгать до потолка, когда происходят первые встречи с понравившимся человеком.

Еще у людей, которые влюблены, повышается уровень норадреналина, который «впечатывает» в нашу память новые стимулы — предполагается, что именно из-за этого образ человека прочно врезается в нашу память и мы не можем думать ни о чем, кроме него. Кроме того, у нас понижается уровень серотонина, как у людей в депрессии и с навязчивыми мыслями.

Когда люди понимают, что чувства взаимны, то они образуют пару, и уровень кортизола понижается, а серотонина, наоборот, становится больше. С появлением единства у людей возникает ощущение защищенности и спокойствия, потому что во время социального и телесного контакта вырабатывается окситоцин, который также толкает пару на длительные отношения для продолжения вида и выкармливания потомства.

И когда этот цикл нарушается при расставании, в организме возникает дисбаланс: дофамин какое-то время остается на высоком уровне, провоцируя беспокойство из-за отсутствия объекта любви. Когда он станет ниже, то наступит апатия, которую захочется чем-то выместить (беспорядочным сексом, психоактивными веществами или алкоголем), но это не поможет, а лишь усугубит состояние. Может появиться и физическая боль, потому что активизируются те доли мозга, которые отвечают за физические ощущения, и боль в сердце. Стресс может спровоцировать и рискованное поведение, опасное для жизни.

При этом наш мозг ведет себя странно — часто ли вы ловили себя на том, что хотите следить за бывшим партнером в соцсетях после расставания? Это все потому, что мозг расценивает как угрозу то, что вызывает стресс и боль, и заостряет на них внимание.

Чувствовать себя ужасно после расставания — нормально и естественно. По химическому эффекту любовь похожа на наркотическое опьянение, а расставание — на абстинентный синдром зависимого при отсутствии дозы вещества, которое обычно обеспечивает высокий уровень дофамина. Примерно такую же тоску, говорят, испытывают по кокаину после расставания с ним.

Травкина уточняет, что не надо торопить себя, чтобы справиться с разрывом — дайте своему мозгу и телу время, постепенно станет легче. И не надо считать, что если любовь закончилась, то отношения были ошибкой, а чувства ненастоящими. Конечно, в кино мы видим идеальные истории, любовь до гроба и безграничное счастье, но наша жизнь отличается от сценариев. Любовь, даже трагичная, помогает нам познать себя и других, и ее завершение не умаляет ценность нашей личности, чувств и переживаний.

Как происходит расставание?

Разрыв с любимым человеком происходит в несколько этапов, и мы проживаем их так же, как стадии горевания — от отказа верить в случившееся до принятия ситуации.

1. Шок — на этом этапе человек не может принять случившееся. Он может длиться как несколько дней, так и несколько месяцев. Если вы хотите попытаться справиться самостоятельно, то позвольте себе какое-то время прожить это состояние, но затем постарайтесь взять себя в руки и вернуться к работе или найти занятие — переключение поможет легче справиться с произошедшим.

2. Гнев — в этой стадии человек начинает испытывать гнев и агрессию по отношению к бывшему партнеру, и этим эмоциям надо дать выход: уничтожить совместные фотографии, выбросить какие-то вещи или написать партнеру письмо, а потом сжечь или порвать его. Но не надо обращать свои эмоции, например, на новую пассию бывшего или на уничтожение его машины.

3. Торг — к этому моменту человек хочет вернуть все обратно, рассчитывает, что или он, или бывший партнер, изменятся, и отношения возобновятся. Конечно, люди могут сойтись после расставания, но в таком состоянии надо научиться понимать, что ваши ощущения могут расходиться с реальным положением дел, и шансов на восстановление отношений на самом деле нет.

4. Депрессия — самая сложная часть расставания, потому что все надежды рухнули, все, что помогало справляться, уже сделано, и смысла в дальнейшей жизни уже нет. На этом этапе важно понимать, что происходящее закономерно. Надо побыть в этом состоянии — это поможет в принятии. Постарайтесь не оставаться в нем надолго и при необходимости обратитесь к психологу или психотерапевту.

5. Принятие — этап, на котором вы понимаете, что с расставанием жизнь не заканчивается, мир прекрасен, а тоска и боль от расставания наконец-то вас отпустили. Можно начинать строить планы на будущее.

Есть правила, которые могут помочь справиться с расставанием.

1. Проанализируйте качество — если вам было плохо в этих отношениях или над вами совершалось насилие (не важно, каким оно было: финансовым, психологическим или физическим), но вы хотите вернуть их, это может быть психологическая зависимость от партнера, которую рекомендуется проработать со специалистом.

2. Разрешите себе как следует пострадать — не пытайтесь делать вид, что ничего не случилось, плачьте, если вам хочется, и не слушайте тех, кто пытается обесценить ваши эмоции.

3. Найдите себе занятие: пробуйте хобби и активности, которые не делали в отношениях с бывшим — вы как минимум отвлечетесь, а может и найдете дело по душе.

4. Найдите хорошие вещи, которые вас окружают — друзья, хобби, даже любимое пирожное или чашка кофе — составьте список всего, что вас радует.

5. Смените обстановку. Если не можете никуда поехать, купите что-то новое для домашнего интерьера или сделайте перестановку.

6. Проведите время с близкими людьми. Общайтесь с друзьями, просите у них поддержку и обращайтесь за помощью (но не забывайте, что они тоже живые люди с чувствами и эмоциями и могут уставать от ваших рассказов).

7. «Оттолкнитесь от дна» — в какой-то момент вы поймете, что ваше состояние уже не станет хуже, а такое положение дел не навсегда. На этом надо сфокусироваться и осознать, что можно выбираться наверх.

8. Опирайтесь на себя — вам надо ощутить, что у вас есть только вы, а другие люди могут как прийти, так и уйти из вашей жизни, какой бы грустной и тяжелой ни была эта мысль. Не забывайте заботиться о себе и радовать себя. Это поможет вам найти в себе силы, чтобы пережить расставание с любимым человеком.

9. Постарайтесь не винить ни себя, ни партнера. В отношениях вас было двое и ответственность лежит на обоих, пусть и в разной степени. На ситуацию, как и на бывшего партнера, можно позлиться, но старайтесь отгонять от себя чувство вины.

10. Перестройте планы под себя или придумайте новые — подумайте, чего вы хотите достичь и что можете сделать на текущем этапе.

11. Постарайтесь проанализировать этот опыт и понять, как на вас повлияли эти отношения, чем они вас устраивали, а чем нет. Это поможет понять себя и избежать повторения ошибок.

12. Можете попытаться простить партнера или сказать ему «спасибо», или же сами попросить прощения, но этот способ полезен только для здоровых отношений — если партнер проявлял к вам насилие, не стоит искать с ним контакт после разрыва;

13. Дайте себе время. Не стоит сразу же вступать в новые отношения, чтобы забыть предыдущие — скорее всего, они не продлятся долго. Для отношений с новыми людьми надо наладить отношения с собой.

14. Ходите на «свидания с собой» — посетите красивое место, поужинайте в кафе, сходите на мероприятие.

15. Стабилизируйте свои эмоции и состояние — постарайтесь придерживаться правильного питания, распорядка дня, займитесь спортом, развивайте свою психологическую грамотность.

16. Если вы никак не можете избавиться от мыслей о партнере, то можете попытаться честно с ним поговорить. Услышав отказ, вам придется лишь принять его выбор и жить свою жизнь — он самостоятельный человек.

17. Примите факт расставания, не надейтесь на восстановление отношений с тем, кто вас больше не любит — надо проработать и отпустить эту ситуацию, иначе есть риск, что она перенесется на новые отношения.

Если вы понимаете, что не справляетесь самостоятельно, стоит обратиться к специалисту — вам могут понадобиться помощь и советы психолога или психотерапевта.

Есть ли разница между восприятием расставания мужчинами и женщинами?

Специалисты считают, что женщина после расставания сильнее ощущает все стадии разрыва с любимым человеком, но при этом легче вступает в стадию возвращения к жизни. Однако женщина может переживать ситуации, где у нее возникает ложная надежда на возобновление отношений.

Мужчины, в свою очередь, не могут позволить себе проявление эмоций, хотя это помогло бы им пережить стадию депрессии — они стараются максимально незаметно переживать расставание. При этом на стадии гнева и отрицания мужчины могут начать употреблять алкоголь или вступать в случайные половые связи, но понимание, что это не помогает, придет лишь к стадии принятия. Кроме того, разрыв ударит и по самооценке мужчины, и часть обиды и недоверия он перенесет в последующие отношения с женщинами. Им требуется больше времени на проживание расставания и избавление от последствий.

Почему люди расстаются с трудом?

Часто мы хотим сохранить или вернуть отношения, даже если они были сложные и причиняли боль. Это происходит из-за того, что мы испытываем страх одиночества, боимся, что не встретим нового партнера и нас больше не полюбят — да, отношения были не очень, но там хотя бы было все понятно, а теперь они закончились, как быть дальше?

Бывает и так, что один партнер зависит от другого финансово, и ему кажется, что в одиночку не выжить. Это часто вырастает из родительских установок и обесценивания в детстве и отражается в основном на женщинах — они в итоге держатся в паре, где им очень плохо. На самом же деле, как показывают исследования, женщинам не обязательно нужен партнер, чтобы вести полноценную и интересную жизнь — наоборот, «одиночки» больше времени уделяют себе и своим увлечениям, а также гораздо больше ценят время, проведенное наедине с собой, чем мужчины. И в последнее время женщины все меньше стремятся переезжать к партнерам, потому что не хотят, чтобы обеспечение быта пары легло полностью на их плечи.

Может ли решение о расставании оказаться ошибочным?

Конечно, может — во всех отношениях есть кризисы, которые возникают из-за независящих от нас обстоятельств, и найти новые способы решения мы не можем, а старые перестали работать.

Здесь необходим диалог — если вы видите, что бывший партнер готов обсуждать проблемы, искать способы их решения и открыт к тому, что вы будете слушать, узнавать и учитывать мнение друг друга, то шанс на восстановление отношений есть.

Если вас тянет друг к другу, но проблемы не решаются, а лишь множатся, и вы не знаете, как это изменить, то стоит разобраться в чувствах. Если самостоятельно это сделать не удается, опять же, стоит обратиться к специалисту.

Главное: любите себя! Отношения с самим собой — самые главные и самые важные в нашей жизни.