Психолог рассказала, как поддержать пострадавшего при теракте человека

Людей, которые потеряли при теракте близких, можно поддержать, просто находясь с ними рядом. Об этом Москве 24 рассказала заведующая филиалом "Телефон неотложной психологической помощи" Любовь Терневская.

© m24.ru

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошел террористический акт. Вооруженные мужчины в камуфляже зашли в здание и начали расстреливать людей, а затем устроили там пожар. Жертвами атаки, по данным СК, стали 137 человек, в их числе и дети. Подозреваемые попытались скрыться, однако были задержаны в Брянской области.

По словам Терневской, наилучшую поддержку для потерявшего близкого человека можно оказать в том случае, если плакать, переживать и горевать вместе с ним.

"Излишнее подбадривание и "настройка на лучшее" в таких случаях станет только раздражать. Поэтому главное – набраться терпения и никуда не спешить. Быть с человеком рядом столько, сколько необходимо ему самому для преодоления горя", – объясняет эксперт.

По ее словам, этот процесс зачастую занимает очень много времени. Окружающим может быть тяжело наблюдать за тем, как страдает человек.

"Хочется ему по-своему помочь. Но на самом деле самым лучшим будет переживать вместе с ним, а не пытаться вывести из состояния утраты", – подчеркнула специалист. Не выдергивайте человека раньше времени из его горя. Проявленная по отношению к нему "токсичная позитивность" может только усугубить ситуацию. Также ни в коем случае не говорите таких фраз: "Все будет хорошо"; "Смотри, у тебя есть семья, друзья и дети"; "Ты справишься"; "Не переживай, не плачь".

Что касается людей, которые сами пострадали во время теракта, то в этом случае самое лучшее – обеспечить им заботу и ощущение безопасности. Кроме того, желательно не оставлять их одних.

"Когда человек один, он наиболее подвержен возникновению тревоги. Также очень важно дать ему возможность выговориться, чтобы накопленное внутри состояние вышло. И приняло символическую форму. При проговаривании случившегося страх выходит наружу, и мы занимаем "дистанцию" по отношению к ситуации, смотря на нее как бы "издалека", – отмечает Терневская.

Также нужно быть готовым к тому, что человек может говорить о произошедшей с ним трагедии много и даже надоедать этим. В том случае, если возникает паническая реакция, лучше обратиться к неврологу для получения медикаментозной помощи. Также можно пройти курс реабилитации у психолога.

Кроме того, специалист порекомендовала избегать в общении с пострадавшими формулировок вроде: "Ладно, все в порядке" или "Все прошло, ты уже дома в безопасности". По ее словам, не нужно обесценивать чужие переживания. Дело в том, что внутри человек может не ощущать себя в безопасности.

"Также не торопите его быстрее заглушить переживания фразами: "Успокойся"; "Все будет хорошо". Кроме этого, ни в коем случае не сравнивайте его с людьми, которые погибли во время теракта", – комментирует Терневская.

Ранее сообщалось, что для помощи пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле" дополнительно были привлечены практически 500 медработников. В подмосковном Минздраве уточнили, что большинство специалистов сами вышли на работу после того, как узнали про страшные новости. В общей сложности смены в больницах пополнились еще 245 врачами, а также 239 фельдшерами и медицинскими сестрами.