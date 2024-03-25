АСМР: что это и как этот эффект влияет на психику

Об эффекте АСМР слышал, наверное, каждый пользователь соцсетей и видеохостингов. Необычные видео и аудио, на которых слышны только звуки — стук, хруст, скрип и другие — вызывают интерес, который сложно логически объяснить.

Психолог Ольга Кузьмина рассказала WomanНit, что из себя представляет эффект АСМР и как он влияет на нашу психику.

АСМР — что это?

Расшифровка звучит следующим образом — автономная сенсорная меридиональная реакция. Ее суть заключается в приятных ощущениях, получаемых после прослушивания и просмотра стимулирующих цифровых материалов. Считается, что широкое распространение термин получил благодаря Дженнифер Аллен, жительнице США, которая сильно увлекалась роликами о космосе и в процессе испытывала необычные приятные ощущения. Позднее, изучая форумы, девушка поняла, что поклонников подобной стимуляции довольно много. Аллен начала развивать это направление в Сети, основав блог, посвященный АСМР, который впоследствии набрал невероятную популярность.

Спустя 15 лет, контент с АСМР не теряет актуальности, что доказывают регулярно появляющиеся каналы и аккаунты, посвященные этому направлению.

Какие триггеры относят к АСМР

Звуковые

Самые популярные запросы поклонников этого эффекта — звуковые. Люди могут часами слушать звуки сжатия бумаги, царапания поверхностей, набора текста и хруст во время приема пищи.

Визуальные

Не менее популярные — визуальные триггеры. Видео, на котором разламываются мягкие предметы или смешиваются яркие текстуры, может собрать десятки миллионов просмотров всего за пару дней.

Существуют и другие виды триггеров, однако они не пользуются таким уж серьезным спросом у зрителей.

Приносит ли АСМР вред нашей психике?

«Серьезных исследований на этот счет пока не проводилось, просто у каждого эксперта в сфере психологии и нейронауки существует свое мнение относительно данного эффекта. Большая часть специалистов все же склоняется к тому, что эффект АСМР — это эффект плацебо. Люди, как правило, хорошо понимают, какие ощущения хотят испытать от просмотра того или иного видео», — говорит Ольга.

Единственная проблема, с которой может столкнуться человек при просмотре подобного контента, — зависимость от приятных ощущений, которые он получает в процессе.