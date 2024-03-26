Эксперты рассказали о том, как справиться со стрессом после теракта

Психогигиена, которая включает контроль режима дня и обращение к специалистам, а также ограничение в потреблении психотравмирующего контента о теракте помогут справиться со стрессом. Об этом ТАСС рассказали опрошенные эксперты.

"Я точно могу говорить о необходимости психогигиены. Часть гигиенических процедур мы можем сделать сами. Например, контролировать режим сна, режим бодрствования, контролировать по возможности свой режим дня", - рассказала директор Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Вера Никишина.

Другая часть психогигиенических процедур требует профилактического внешнего взгляда специалиста на то состояние, которое человек испытывает, уточнила эксперт. Она сравнила принцип психогигиены со стоматологической помощью.

"Чистка зубов и ежедневный уход - это то, что мы можем делать сами. А чтобы пройти стоматологический осмотр, нам нужен специалист, чтобы вдруг не упустить своевременно кариес или какое-то иное стоматологическое заболевание. Здесь принцип работает ровно так же, только система во много раз сложнее", - отметила Никишина.

Эксперт подчеркнула, что даже те люди, которые не были очевидцами теракта, а получили это травматическое воздействие опосредованно через СМИ или в результате общения с пострадавшими, не должны пренебрегать обращением к психологу.

"Если в эмоциональной сфере человека есть такая лоббильность и восприимчивость, если он быстро подключается под эмоциональные состояния вокруг, если он быстро накапливает страх и панику, то, конечно, ему тоже нужен специалист. Обращение к специалистам в этой ситуации скорее признак силы, признак адекватности, нежели намерение говорить себе, что я сильный и сам справлюсь", - заключила она.

В свою очередь доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа, член Российской и Европейской психотерапевтической лиги психотерапевт Владимир Файнзильберг считает, что справиться со стрессом помогут дозирование информации от СМИ, обычные, будничные дела, работа и время, проведенное с семьей.