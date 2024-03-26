Психолог раскрыла причины тяги к экс-партнерам

Причины тяги к экс-партнерам раскрыла в разговоре с «Мослентой» психолог Ольга Романив. Она объяснила, любовь или привычка заставляют людей пытаться возобновить прошлые отношения и стоит ли входить в одну и ту же реку дважды.

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Зачастую людям хватает одной случайной встречи с бывшим партнером, чтобы внутри все закипело от нахлынувших чувств. Даже если вы страдали в тех отношениях, даже если прекрасно понимаете, что этот человек — не тот, кто нужен, разум отказывается воспринимать логические выводы, а сердце предательски трепещет, призывая набрать хорошо знакомый номер телефона… Нас очень часто тянет к бывшим партнерам, и мало кто понимает, почему так происходит.

Одной из возможных причин этого эксперт назвала токсичную зависимость.

«Если ваши отношения были эмоционально сложными, даже после очень болезненного расставания есть риск попасть в ловушку и принять сильные чувства за любовь и страсть. Дело в том, что, находясь в токсичном союзе, мы склонны ошибочно принимать бурные эмоции за страсть, которую, в свою очередь, считаем любовью. Многие люди подсаживаются на такие чувства, потому что хотят ощущать себя "живыми" и счастливыми, но это ошибка», — объяснила она.

Прежде чем прислушиваться к своему сердцу, которое «ухнуло» и ушло куда-то в пятки, нужно проанализировать ситуацию, дистанцировавшись от нее, предложила Романив.

Напомните себе, что в прошлых отношениях вы не были счастливы, поэтому возникшие чувства не имеют ничего общего с любовью. Осознайте: партнер стал бывшим не просто так. Пусть сейчас в голову лезет все только хорошее об этом человеке, попробуйте вспомнить, почему вы расстались. Значит, что-то не устраивало и было не так, как надо. Если первым из отношений вышел партнер, и вы надеетесь возобновить все, задумайтесь, почему так случилось. Вероятно, это действительно не ваш человек, даже если признавать подобную вещь не хочется. Не обманывайте себя, ведь «несколько дружеских встреч» только запутают и усложнят ситуацию.

Нередко на попытки возобновить отношения с бывшим партнером толкает привычка, продолжила психолог. Желая избежать стресса, люди могут стараться вернуться в прежнюю зону комфорта, пусть даже в ней было не так уж и комфортно. Зато известно, чего ожидать от этого человека, к нему не надо привыкать заново.

«Прежде чем окунаться с головой в ностальгию, ответьте себе на следующие вопросы: готовы ли вы опять мириться с недостатками партнера, можете ли измениться сами, ощущали ли счастье, когда были в этом союзе?» — призвала собеседница «Мосленты».

Большинство людей не меняются, поэтому важно учесть, что прежние проблемы никуда не денутся. Самое лучшее, что можно сделать в подобной ситуации, — это закрыть дверь в прошлое и смотреть в будущее, заключила она.