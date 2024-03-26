Почему рейтинги счастья не объективны

Ученые считают необъективными рейтинги счастья, которыми пользуют европейцы.

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Куба Крыс, макропсихолог из Польской академии наук в Варшаве, отметил, что рейтинги счастья сейчас основаны не предубеждениях, навязанных западной культурой. Однако в разных странах понимание и отношение к счастью может не совпадать.

Именно поэтому эксперт считает, что Финляндия не совсем заслуженно занимает место самой счастливой страны в седьмой раз подряд.

К тому же во время составления рейтинга людям предлагалось ответить всего на один вопрос по шкале от 0 до 10. Предполагается, что 10 – это наилучшая жизнь, 0 –наихудшая.

При этом жители Афганистана, как правило, оценивают свою ситуацию на два, а финны – на восемь.

Ученые отмечают, что в странах, где ограничено формальное образование, граждане даже не поняли вопроса.

Мохсен Джошанлоо, личностный и культурный психолог, подчеркивает, что люди, непринадлежащие западной культуре вовсе могут сознательно занижать баллы при опросе, поскольку в их среде считается неприличным хвастать благополучием. Кроме этого, для жителей незападных культур счастье не является главным. Им важнее смысл жизни, гармония, духовность, пишет Ferra.ru.

К слову, ранее исследование опровергло миф о связи счастья и материального благосостояния.