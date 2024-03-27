Как происходит процесс эмоционального выгорания

Эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Ольга Бондарович сообщила, что в большинстве случаев эмоциональное выгорание проявляется внезапно, человек переходит на формальное общение и может задуматься об увольнении.

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— Эмоциональное выгорание включает несколько этапов, первый из них – предупреждающий или «стадия горящего глаза», когда сотрудник замотивирован решать рабочие задачи и берет на себя слишком много проектов, начинает больше работать и не оставляет времени на отдых. У него появляется переутомление и происходит спад активности. Далее начинается дистанцированиеи переход на формальное общение с коллегами и мысли об увольнении, — рассказала Бондаревич.

Также она упомянула, что начинают проявляться эмоциональные реакции такие как пренебрежительное отношение к людям и своему труду, обесценивание, чувство безысходности, тоски и печали. При завершающем этапе эмоционального выгорания или «стадии спада», снижается работоспособность.

— Если что-то не получается или сроки проектов постоянно сдвигаются, то у человека нарушается сон, снижается работоспособность, желание общаться с коллегами. Таким образом, накопившееся напряжение перерастает в эмоциональное выгорание, — заключила эксперт в разговоре с РИАМО.

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