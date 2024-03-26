Сексолог назвала секрет яркого оргазма

Каждый организм индивидуален, но исследования и эксперты сходятся во мнении, что без осознанности будет проблематично достичь финишной черты в постели.

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«Осознанность — это когда ваш ум и тело находятся в одном и том же месте в одно и то же время», — объяснила сексолог Лори Минц в беседе с The Post.

По мнению эксперта, этого качества многим не хватает и в жизни, не говоря уже о интиме.

«Когда мы занимаемся сексом, мы думаем: "Как я выгляжу? Что я делаю? Со мной все в порядке?" И не можем испытать оргазм, пока не сосредоточимся на своем теле. Этому стоит поучиться», — считает эксперт.

Она советует практиковать осознанность в повседневной жизни, например заняться йогой. Впрочем, есть способ еще проще.

«В следующий раз, когда будете чистить зубы, сосредоточьтесь на своих ощущениях. Синхронизируйте с ними мысли, а затем применяйте навык в спальне», — предлагает специалист.

Главное, чтобы тренировки не навредили гигиене полости рта!