Страх, азарт, терапия: почему все любят детективы

Детективный жанр пользуется бешеной популярностью во всем мире. Миллионы людей с энтузиазмом погружаются в остросюжетные истории, читают криминальные романы, смотрят мрачные нуары и запутанные триллеры. В чем секрет притягательной силы детективов? И как такое увлечение влияет на психику? Об этом MIR24.TV спросил специалистов.

© Кадр из сериала "Перевал"

Смотрите экранизацию детективного романа Татьяны Устиновой «Вселенский заговор» 27 марта после полуночи, а также остросюжетную драму «Которого не было» по рассказу Елены Долгопят 31 марта в 22:35 на телеканале «МИР».

Кому особенно нравится этот жанр?

Поклонников детективного жанра отличает аналитический склад ума, любовь к головоломкам и психологии, говорит кандидат психологических наук, основатель Института Адаптивного Интеллекта, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.

«В криминальных историях ответ редко лежит на поверхности, и чтобы их распутать, нужно мыслить незаурядно. Также необходимо разбираться в мотивах человеческих поступков, причем людям одинаково интересен ход мыслей и преступника, и жертвы, и следователя», – отмечает специалист.

«Как правило, такие люди любят участвовать в интеллектуальных играх, квестах, разгадывать тайны, у них может быть ярко выраженная тяга к состязаниям», – добавляет магистр психологических наук Марианна Тетера.

Тем временем практикующий клинический и кризисный психолог Ксения Гебо утверждает: особую любовь к детективам питают люди, которые видят в этих сюжетах отражение своей жизни.

«Это те люди, кто не любит привлекать внимание к себе, привыкли к напряжению, росли в агрессивной среде, привыкли к конкуренции и к тому, что мир опасен, они ищут везде подвох, имеют план «б». У таких людей всегда есть какие-то стратегии, они на шаг впереди», – объясняет она.

Семь причин любви к детективам

Существует множество теорий, объясняющих популярность детективных сюжетов. Психолог Валерий Гут назвал несколько важных причин, которые делают этот жанр таким востребованным:

Острые ощущения. С помощью криминальных детективов человек удовлетворяет свою потребность в острых переживаниях, которых может не хватать в реальной жизни. Этот жанр заставляет работать одновременно наш разум и воображение, поэтому у него так много поклонников.

Увлекательный сюжет. Детективы привлекают неожиданным поворотом событий и интересными персонажами. Закрученный сюжет и интрига заставляют людей читать или смотреть дальше.

Расширение картины мира. Некоторые люди любят погружаться в криминальный мир, чтобы узнать больше о том, как он устроен изнутри. Им интересно, как работает полиция и происходит расследование преступлений.

Исследование «темной стороны» личности. Психиатр Карл Юнг говорил, что в характере каждого человека есть черты, которые порицаются обществом. Это так называя теневая, «темная» сторона личности, которую ярко демонстрируют отрицательные герои. Нам интересно, что движет человеком, когда он совершает убийство или другое преступление, что он испытывает после этого. Иногда эти знания помогают лучше понять себя и собственные эмоции.

Список дополнила психолог Надежда Кононова:

Проверка логики и интуиции. Детектив – это загадка, где автор разворачивает историю преступления, расследования, а потом предъявляет причины произошедшего и личность виновного. Какой азарт определить личность преступника до того, как об этом расскажет автор!

Знакомство с галереей психологических портретов. За каждым преступлением стоит мотив, который описывает личность преступника. Что движет человеком? Почему из всех возможных вариантов он выбрал тот, который связан с нарушением закона? Некоторых любителей детективов привлекает именно это: внутренний мир людей, межличностные отношения.

Осознание благополучия. Истории преступлений, помимо всего прочего, дают человеку возможность сказать: «Как хорошо, что все это произошло не со мной!» Такое сравнение помогает воспринимать свою жизнь как более благополучную.

Как это влияет на психику?

По мнению психолога Юлии Цаплиной, любители детективов отличаются аналитическим мышлением, а значит способны получать удовольствие от криминальных сюжетов, не воспринимая их буквально. И именно поэтому не стоит бояться, что детективы могут негативно повлиять на их психику.

«Погружение таких людей в криминальные сюжеты обычно безвредно. Более того, оно может даже помочь справиться со страхами и агрессией в безопасной форме», – отмечает специалист.

Это подтверждает психолог Марианна Тетера: «В некоторых случаях криминальные истории могут оказывать положительное воздействие и иметь терапевтический эффект. Сюжеты объединяют в себе, как правило, общие страхи людей на разные темы. Это дает возможность глубже заглянуть в свой собственный страх, пережить его и даже насовсем избавиться».

При этом специалист предупреждает:

«Детективами не стоит увлекаться детям, подросткам и людям с психическими заболеваниями. Это чревато развитием тревожных состояний».

Во всем важно знать меру, и для каждого она будет индивидуальна, отмечает в свою очередь практикующий психолог, кандидат экономических наук Екатерина Каталина. Если во время и после погружения в детективную историю вы чувствуете постоянную тревогу, стоит на некоторое время выбрать менее агрессивный жанр. Это касается и тех, кому снятся кошмары по мотивам сюжета книги или фильма. Ограничить влияние жанра стоит и тому, кто постоянно думает о возможном повторении событий в реальной жизни, отмечает специалист.