Согласно исследованиям, около 80% взрослых людей страдают от стресса как минимум один раз в неделю. А где стресс, там и тревожность дает о себе знать.

Выбирайте любой из «спасательных кругов» из списка — и вскоре вы почувствуете себя лучше!

Чувства

Достаточно использовать все пять органов чувств, чтобы быстро уменьшить стресс и беспокойство: рассматривайте памятные вещи, которые ассоциируются с приятными воспоминаниями, наблюдайте за своим питомцем или присмотритесь к пейзажу за окном. Но сперва воспользуйтесь любимым парфюмом, или зажгите ароматическую свечу, разуйтесь и пройдитесь босиком по квартире, или оцените фактуру пледа. Не забудьте про вкус, будь-то жвачка или кусочек шоколада — сосредоточитесь на собственных ощущениях. Исследование 2017 года показало, что использование всех наших чувств одновременно способно оказать положительное влияние на уровень тревоги и стресса.

Отказ от соцсетей

Не нужно демонстративно удалять страничку, если в глубине души вы знаете, что вскоре вернетесь. Достаточно временно избавиться от приложений (а значит — лишних всплывающих сообщений и соблазна). Недавние исследования показывают, что, несмотря на то что для многих соцсети стали излюбленным способом расслабиться и отдохнуть, на самом деле они лишь усугубляют проблемы с психическим здоровьем и вызывают еще больше стресса в конечном счете.

Смех

Если вы чувствуете, что вас переполняют тревога и стресс, помните, что смех — возможно, лучшее лекарство. Согласитесь, сложно смеяться от души и всерьез нервничать одновременно. Смех позволяет снизить уровень тревоги, даже если вы смеетесь преднамеренно, а не спонтанно, считают ученые, так что постарайтесь найти повод для веселья. Никто лучше вас самой не знает, что заставит вас улыбнуться: поход на вечер стендапа или разговор по телефону с шутником-другом: организуйте себе сеанс смехотерапии как можно скорее!

Тренировки

Исследование 2014 года показало, что регулярные физические упражнения заметно поднимают настроение после пережитого стресса. К тому же, тренировки делают вас более устойчивой к стрессу в целом. Силовые занятия регулируют уровень кортизола — гормона стресса. А, например, йога хороша в эмоционально тяжелых ситуациях благодаря разнообразию успокаивающих поз, дыхательной гимнастики и медитации. Обратите внимание, что непостоянство сокращает пользу спорта до минимума.

Слезы

Ученые считают, что плач может быть отличным способом снять стресс, но предупреждают: случаи, когда вы плачете от смущения или срываетесь в результате попыток другого человека вас утешить, — не считаются. Плачьте «правильно» и избавляйтесь от тревоги на здоровье! Дело в том, что плач активирует парасимпатическую нервную систему, которая приводит к чувству глубокого расслабления, кроме того, при плаче выделяются гормоны счастья эндорфины и окситоцин. Исследования показали, что подавляющее большинство людей чувствует себя менее злыми и расстроенными после того, как позволят себе поплакать.

Природа

А вы знали, что простое пребывание на природе может оказать значительное влияние на снижение психологического стресса? Ученые сравнили эффект от зеленого уголка в помещении, парка и дикой природы. Беспокойство уменьшилось во всех трех случаях, но парк и природа принесли участникам намного больше радости. Также исследование 2019 года показало, что пребывание на природе не менее двух часов в неделю связано с хорошим здоровьем и самочувствием.

Саморефлексия

Может быть полезно вспомнить, что вы всего лишь человек и некоторые вещи просто выше ваших сил. Вечное стремление к совершенству только добавит беспокойства в вашу повседневную жизнь. Вместо того чтобы зацикливаться на неудачах и ошибках, стоит сосредоточиться на ближайших реалистичных шагах к своим целям. Так вы сможете сохранить мотивацию и вновь почувствовать уверенность в собственных силах в краткосрочной перспективе.