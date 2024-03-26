Психотерапевт советует глубже дышать, чтобы победить стресс

В частности, эксперт рекомендовала использовать упражнения по дыханию. В беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» Титова обратила внимание на то, что во время паники или сильного стресса некоторые люди начинаю часто дышать. При этом используя только верхний отдел легких. Чтобы успокоиться, необходимо задействовать всю диафрагму, объяснила врач.

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Титова рекомендовала по возможности лечь спиной на твердую поверхность, левую руку положить на грудь, а правую – на живот. Правильным это упражнение считается только когда двигается лишь брюшная стенка.

Ранее свои рекомендации по тому, как справиться со стрессом после теракта, дала психотерапевт Надежда Панова.

А психолог Вера Никишина советует всем, кто пострадал или оказался очевидцем событий, понаблюдаться у специалистов, чтобы исключить развитие ПТСР.