Почему отношения могут стать причиной лишнего веса

Бывает, что девушка или молодой человек, обзавёдшись парой, начинает стремительно поправляться. «Клопс» пообщался с калининградским психологом Светланой Барицкой и узнал, могут ли отношения спровоцировать набор веса и в чём причина таких неожиданных трансформаций.

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Ситуации, когда женщина набирает лишний вес после начала отношений с мужчиной, очень распространены. Причины могут быть разными: это и банальное изменение образа жизни, и скрытые или явные сложности в паре. Но появление лишнего веса — это зачастую следствие, а первоисточник кроется в другом», — рассказывает психолог.

Причины появления лишнего веса в отношениях

Отсутствие чувства безопасности. Жировая прослойка выступает в роли своеобразного защитного панциря. Чем в меньшей безопасности чувствует себя человек, тем она толще.

Сомнение в своей привлекательности. Психологическое или физическое насилие увеличивает риск появления лишнего веса. Так тело подсознательно стремится сделаться несексуальным, чтобы не стать жертвой вновь. Заедание волнения и стресса. С помощью вкусной еды человек старается снять нервное напряжение, заглушить переживания, избавиться от негативных эмоций.

Желание угодить партнеру.

«Человек набирает вес для того, чтобы казаться солиднее в глазах окружающих. Иногда мы бессознательно «меняем» свою фигуру в соответствии с чужими вкусами», — поясняет Светлана Барицкая.

Недостаток любви или неспособность принять любовь. С помощью еды приходит временное ощущение умиротворения, безмятежности, которых нет в отношениях.

Стабильность в отношениях. Не нужно поддерживать форму, чтобы привлекать других людей.

Малоподвижный образ жизни. Партнёры меньше двигаются и чаще проводят время дома. Например, стартом для новых килограммов могут стать уютные вечера на диване с перекусом под сериал.

Свидания в кафе и совместные обеды. С любимым вместе люди могут чаще ходить в кафе, готовить лакомства дома, пить вино и коктейли. И всё это приводит к набору веса и ухудшению самочувствия.

Как решить проблему

«Пока вы не разберётесь с причинами, лишний вес так и будет возвращаться. Одной психологией справиться тоже не получится – рекомендую действовать в комплексе, то есть использовать и психологические, и физические методы. Стоит контролировать питание, вести активный образ жизни», — советует специалист.

Не нужно отказываться от кафе и совместных ужинов. Но можно попробовать разнообразить досуг: покататься на велосипедах, отправиться на пешую прогулку, поплавать на сапах, покататься зимой на лыжах, сходить на выставку в галерею.

Научиться расслабляться и получать удовольствие без еды. Найдите для себя вещи и занятия, которые вас радуют, и черпайте из них положительные эмоции.

Прислушиваться к своему организму. Каждый раз, когда идете к холодильнику, спрашивайте себя, действительно ли вы чувствуете голод или это очередная попытка заесть стресс и другие неприятные эмоции.

Избавиться от старых обид. Здесь без психолога вряд ли обойдёшься. Но можно попробовать и справиться самостоятельно. Примите себя со всеми достоинствами и недостатками, а если не получается, поищите другие методы борьбы со стрессом, помимо пищи.

«С другой стороны, с возрастом наши тела меняются, меняются привычки и отношение к еде — и это нормально. Но если вы предполагаете, что в отношениях с партнёром что-то пошло не так, это влияет на ваше тело, и перемены беспокоят вас, возможно, стоит обратиться за помощью. Это глубокая работа с личностью, с телом и мышлением, требующая времени и сил, но она того стоит», — заключила психолог.

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