Психолог назвал пять способов самопомощи в приступе ярости из-за сильного стресса

Реакция на острый стресс может быть очень разной: апатия, агрессия, слезы, двигательное возбуждение, нервная дрожь, говорит психолог Денис Долгов. В личном Telegram-канале эксперт рассказал об эффективных способах значительно улучшить такое состояние.

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Например, вот что нужно делать в случае приступа гнева, ярости и агрессии:

1. Признаем, что есть злость, гнев.

2. Смотрим, как можем направить эту энергию, чтобы не причинить вред окружающим. Варианты: топнуть ногой, стукнуть кулаком, с чувством сказать «Я злюсь!», «Я в бешенстве!», можно несколько раз, пока не придет облегчение.

3. Попробовать рассказать о своих чувствах другому человеку.

4. Уединиться и выплеснуть злость: можно колотить подушку, спортивную грушу, рвать бумагу, скручивать полотенце. Кому-то помогает крик, со звуком и без.

5. Дать себе физическую нагрузку.

Главное, чтобы выход этих эмоций был экологичный, подчеркивает психолог.