Звуковая ванна: ментальное и физическое расслабление

Человек приходит в просторную комнату, ложится на коврик на пол, закрывает глаза и расслабляется. И погружается в океан звуков, которые издают гонги, поющие тибетские чаши из блестящего металла или полупрозрачного стекла или камня. А через час чувствует себя отдохнувшим, полным сил, с очищенным умом и ясным сознанием. Звучит круто, правда? А ведь это и есть звуковая ванна, которую столетиями практикуют в некоторых азиатских культурах.

«По сути, это терапевтический и медитативный опыт, во время которого вы „купаетесь“ в звуках и вибрациях, издаваемых различными инструментами, такими как гонги, вилки, хрустальные и металлические чаши. Это приводит к исцелению на ментальном, эмоциональном и физическом уровнях», — объясняет косметолог-аюрведист Мишель Ранават.

Как и почему работает звуковая ванна

Во время принятия звуковой ванны мозговые волны переходят из обычного состояния бодрствования (бета) в расслабленное (альфа), мечтательное (тета) и даже восстановительное (дельта).

«Когда разум и тело расслабляются, частота сердечных сокращений и кровяное давление снижаются, а дыхание становится более глубоким. Именно в этом состоянии может происходить глубокое исцеление органов и тканей», — объясняет Мишель.

Таким образом, звуковая ванна не только снимает стресс и тревогу, вызывая состояние релаксации, но и оказывает физиологическое воздействие. К ним относятся уменьшение боли, улучшение сна, выведение токсинов и укрепление иммунной системы.

Преимущества звуковой ванны

Доказано, что звук оказывает целебное воздействие. Звуковой сеанс может привести к снижению уровня тревоги, напряжения и грусти. Может показаться, что звуковые ванны — это очередное веяние философии нью-эйдж, но звуковая терапия стара как мир, ей уже более 40 000 лет. Древние греки использовали флейты и лиры для лечения пищеварения и психического здоровья, тибетцы более 2 000 лет применяли поющие чаши для медитации, а австралийские аборигены играли на диджериду для исцеления больных.

Чего ожидать во время звуковой ванны

Большинство сеансов звуковых ванн длятся от 45 до 60 минут.

«Звуки омывают ваш разум и тело и переносят вас в более глубокое состояние сознания, как во время медитации. Вы фактически отключаетесь от внешних раздражителей и погружаетесь в состояние внутреннего покоя и гармонии», — описывает процедуру Мишель.

На протяжении всего сеанса некоторые люди испытывают целый ряд физических и психических ощущений. Чаще всего они погружаются в глубокое состояние релаксации. Но участники также переживали творческие моменты или вспышки озарения, проливали слезы и даже спали. Другие могут почти ничего не чувствовать.

Можно ли принимать звуковую ванну дома?

Вы можете проводить звуковую терапию дома, если посещение групповых сеансов для вас нецелесообразно. В интернете можно найти множество музыкальных композиций для звуковых ванн.

«Выбрав музыку, лягте поудобнее. Затем закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Сосредоточьтесь на своем дыхании и расслабьтесь, а затем погрузитесь в звуки вокруг вас. Прислушайтесь и ощутите особую тишину, возникающую, когда звук окончательно исчезает. Продолжайте ощущать звуки и позвольте им привязать вас к настоящему моменту. Не оценивайте ни один звук, просто наблюдайте за ними, осознавая пространство вокруг себя. Понаблюдайте, как изменилось ваше сознание», — предлагает Мишель.

Конечно, звуковые ванны не заменяют медикаментозного лечения или терапии у лицензированного врача-психотерапевта при лечении тревоги или депрессии. Но определенно стоит попробовать их в качестве способа восстановления сил.