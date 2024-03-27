50-летняя женщина рассказала о плюсах отношений с годящимся ей в сыновья парнем

50-летняя Шери Салинас перечислила главные преимущества и трудности отношений с мужчиной, годящимся ей в сыновья. На ее историю обратило внимание издание Mirror.

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Салинас познакомилась с 23-летним Микки Сверингоном в сети чуть больше года назад. Овдовев, она боялась впасть в депрессию, и, чтобы этого не произошло, зарегистрировалась на сайте знакомств. Салинас не скрывает, что сознательно решила пофлировать с молодыми мужчинами, чтобы поднять свою самооценку. Сверингтон же признался, что он всегда выбирал спутниц жизни постарше, но родство душ почувствовал лишь с женщиной на 27 лет старше.

Когда я впервые увидел ее, все, о чем я мог думать, — это ее красота. Она была идеальной. После первого свидания мы уже не расставались Микки Сверингтон

Мать Микки сначала переживала из-за его выбора, но, познакомившись с Шери, поняла, что они на самом деле счастливы. Согласился с решением пары быть вместе и 23-летний сын Салинас. Он полностью поддержал мать, поняв, что молодой мужчина делает ее счастливой.

«Нам просто нравится быть вместе, независимо от того, что говорят люди, — подчеркнула Салинас. — Мне было тяжело решиться на новые отношения после ухода мужа из жизни, но Микки доказал, что я могу еще быть счастливой».

Влюбленные добавили, что привыкли слышать в свой адрес усмешки, как и к тому, что зачастую их принимают за мать с сыном. Они не обижаются и считают подобные комментарии в свой адрес забавными.

Ранее супруги из Бразилии рассказали о прелестях занятий спортом голышом. Они заявили, что подобные тренировки сближают их еще больше.