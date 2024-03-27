Как сохранить брак при разных взглядах на политику, религию и культуру

Всегда хочется, чтобы в паре всё было идеально: без неприятных ссор и сюрпризов, раздражения и недомолвок. И уж точно с одинаковым взглядом на всё. Но в течение жизни взгляды могут меняться, и вы понимаете, что на какие-то вещи смотрите с партнёром совершенно по-разному. Что делать в этом случае, «Секрету фирмы» объяснила практикующий гештальт-психолог Ольга Гук.

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Как жить вместе, если у партнёров разные взгляды на политику, религию и культуру

Совет 1

Осознать, что любая недомолвка и ссора, связанная с разным взглядом на какой-то вопрос, — это ваша общая проблема. Это не то, что играет конкретно против вас. Это то, что разрушает ваши отношения и ваш общий союз.

Можно так и озвучить партнёру: «Слушай, ты мне очень дорог, я тебя люблю, но, кажется, мы смотрим по-разному на некоторые вещи. Может быть, нам меньше обсуждать эту тему?».

«Зрелая любовь — это не про идеальное совпадение точек зрения по всем вопросам».

Зрелая любовь — это навык вести переговоры с партнёром, когда вы сталкиваетесь лбами в виде своих разных точек зрения.

Совет 2

Взять листок и ручку. Подумать и ответить на 2 вопроса:

«Почему вопросы религии, культуры и политики именно сейчас стали для меня настолько принципиальными в отношениях с моим партнёром?» «Если исключить наши разные взгляды на эти темы, то чего больше в наших отношениях? Счастья или недовольства?»

«Возможно, отвечая на эти вопросы, вы заметите, что в какой-то момент стали считать, что только ваша точка зрения является правильной».

Совет 3

Завести дневник, в котором вы будете отмечать положительные качества партнёра. Ведь вы его выбрали какое-то время назад за качества, которые точно вас привлекали.

Вспомните эпизоды из вашей жизни, когда вы восхищались своим партнёром, какие его поступки и слова вызывают у вас восхищение и уважение.

«После вы можете задуматься, а насколько огромное значение вопрос политики (религии, культуры) имеет в ваших отношениях?»

Если вы попробовали эти три способа, но ничего не изменилось, то точно не следует сразу бежать в загс и разводиться. Есть смысл обратиться за помощью к психологу.