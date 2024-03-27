Психолог перечислила три признака моральной травмы

Это ощущение бессилия, невозможность планировать события и «неосторожное» поведение. После эмоциональных потрясений организму требуется время на восстановление.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Анна Девятка.