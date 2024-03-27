Психолог перечислила три признака моральной травмы
Это ощущение бессилия, невозможность планировать события и «неосторожное» поведение. После эмоциональных потрясений организму требуется время на восстановление.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Анна Девятка.
«Три признака травмы: острое ощущение бессилия, привычна мысль, что он никак не может определять своё бытие, он не планировал эти события. Третье — есть угроза смерти. Когда человек попадает в ситуацию, которая является для него травмирующей, то включаются алгоритмы психики. Сначала — от двух до 15 секунд человек реагирует инстинктивно, это когда человек бежит, спасает кого-то, хватает, несёт. Первая реакция — витальная, она основывается на инстинкте страха: бей, борись, беги или замри. Дальше стадия сверхмобилизации, она длится несколько часов. Здесь человек теряет аккуратность и осторожность, он готов идти в самые опасные события. Это время героев, когда люди делают то, что в обычной жизни делать бы не стали. Третья стадия — до трёх суток, стадия демобилизации. Когда организм отдал много энергии, ему требуется время на восстановление. Здесь возможны апатия, депрессия, нервное истощение, обострение психических и просто заболеваний. В этот момент важно дать себе восстановиться. Если ты чувствуешь, что что-то не так, важно обращаться к специалистам. Не только к психологам, но и любые врачи, которые могут что-то подсказать».