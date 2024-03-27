Что такое газлайтинг и как ему противостоять

Газлайтинг — один из видов психологического насилия, в ходе которого манипулятор систематически обесценивает успехи и переживания другого человека. На жертву оказывается непрямое и неочевидное давление, поэтому попавшие под влияние агрессора могут даже не подозревать, что подвергаются атаке, при этом испытывая чувство вины и беспомощности. О том, кто такие газлайтеры, какие методы они используют и как противостоять этому виду эмоционального насилия, — в материале сайта «Страсти».

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История газлайтинга

Этот термин стали употреблять только в начале нулевых, но его корни восходят к пьесе Патрика Гамильтона и одноименному фильму «Газовый свет» (Gas Light) 1944 года. Именно британский драматург первым описал поведение человека, который старается получить выгоду от манипуляции.

По сюжету, не очень богатый пианист женится на состоятельной наследнице, убеждает ее в отсутствии таланта к пению и вынуждает оставить карьеру. В итоге новоиспеченная жена коротает одинокие дни в особняке с постоянно мигающими газовыми лампами и странными звуками на чердаке. Когда несчастная пытается хоть кому-то рассказать об этом, муж сразу же поднимает ее на смех. Так юная леди начинает думать, что потеряла рассудок. Как выясняется позже, все это герой делает для того, чтобы завладеть деньгами супруги.

Кто такие газлайтеры и откуда они берутся

Как пояснила психолог Валентина Ломакина, газлайтеры не всегда выбирают жертву намеренно — их манипуляции могут проявляться как манера выживания в социуме. Например, ребенок быстро понимает, что, будучи пойманным за проказой, лучше все отрицать, чем оправдываться. Постепенно это входит в привычку и переходит во взрослую жизнь.

Еще один вариант появления газлайтера — деструктивная семья, где созависимость стала нормой. Отец-алкоголик и мать-манипулятор формируют эту модель поведения у ребенка. Он копирует поведение мамы, чтобы «не стать как папа», а потом переносит ее приемы в собственную семью, действуя якобы во благо. Так появляется еще один психологический тиран, который передает поведенческий паттерн своим детям.

Однако газлайтинг применим не только в семьях. Его могут использовать коллеги, начальник, родственники, друзья и даже соседи. Разница только в том, что манипуляции далеких людей не так болезненны. Наибольший ущерб наносят те, к кому жертва искренне привязана.

Типичные признаки газлайтера

Признак первый: отрицание происходящего

«Обвиняют — отрицай», — вот самая распространённая практика газлайтера. Что ни случись — ничего у него не было. Обидных слов не говорил, руки не распускал, не манипулировал. А если ты так думаешь, то тебе показалось.

Все это скрывается за распространенными фразами: «Не было этого!», «Какая ложь? Разве я тебя когда-то обманывал(а)?», «На самом деле было так...», «Сам(а) врешь!»

Главная задача — поселить зерно сомнений в жертве и твердо стоять на своем, отрицая любые совершенные ранее действия.

Признак второй: упреки в излишней чувствительности

Также агрессоры упрекают жертву в излишней чувствительности. «Не накручивай себя!», «Ты принимаешь все слишком близко к сердцу», «Опять сама себя довела до белого каления» — типичные слова газлайтеров. Делают они это для того, чтобы жертва в глазах окружающих выглядела нелепой истеричкой, которая обижается по любому поводу. В это верят сначала посторонние, а потом и тот, кто страдает от манипуляций.

Признак третий: создание новой реальности

Отрицание работает хорошо, но газлайтеры подкрепляют его созданием новой реальности. Достаточно сказать: «Все было не так, как ты рассказываешь», «А реально ты тогда...», «Ты все неправильно помнишь, на самом деле было сказано...» И далее на свет появляется новая история о ключевых событиях, спорить с которой бесполезно. Если жертва начинает гнуть свою линию, включается отрицание. Отстаивание своей точки зрения становится бесполезной тратой времени.

Признак четвертый: пассивная агрессия в комплиментах

С пассивной агрессией, поданной под видом комплиментов, знакомы многие. «Ты девочка неплохая, только здоровьем не вышла», «Платье нормально сидит. На тебе прошлогодней», «Ммм, на море собрались? А мы решили не тратиться на бесполезные удовольствия», — такое частенько можно услышать от родни, коллег или соседей.

Постепенно эти фразы подтачивают уверенность в себе, что агрессору и нужно. Он обрадуется, если жертва после «комплимента» начнет оправдываться. Раунд остался за газлайтером.

Признак пятый: сужение круга общения жертвы

Как правило, агрессор отсекает от жертвы ее привычный круг общения, который имеет хоть какое-то положительное влияние. Отсюда типичное поведение многих мужей и жен, которые вечно указывают второй половине на плохо влияющих приятелей или коллег.

Человек, из которого потихоньку тянет энергию газлайтер, должен остаться один. Так им проще манипулировать, внушая чувство вины и награждая настоящим сумасшествием.

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Как вовремя распознать газлайтера

Вычислить газлайтера рядом можно, главное, прислушаться к своим чувствам. Обычно рядом с ним человек быстро устает, ведь он тратит все силы на защиту и отстаивание своих взглядов.

Вы постоянно сомневаетесь в себе и происходящем, нервничаете, смущаетесь, извиняетесь перед родными за действия гайзлайтера и даже можете врать, чтобы обелить тирана. Манипуляции заставляют чувствовать себя никчемным, некомпетентным, закрываться от других, даже от близких друзей. И все чаще в мозгу возникает фраза: «Кажется, я схожу с ума» Людмила Ломакина Психолог

Весь процесс происходит плавно и естественно, поэтому потерять бдительность очень легко. Это может вызывать серьезные последствия: неуверенность в себе, психологическую травму, депрессию. По словам психолога Ларисы Довженко, газлайтят обычно люди с гиперконтролем, пассивно-агрессивным типом личности или нарциссы.

Нужно всегда обращать внимание на то, кто перед вами стоит и как лучше с таким человеком общаться. Это может быть и родитель, и руководитель, и партнер. Очень важно внимательно относиться к своему окружению и подмечать неоднозначные моменты. Если вы уже оказались в такой ситуации, то нужно обязательно воспользоваться помощью психолога. Лариса Довженко Психолог

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Как противостоять газлайтеру: советы психологов

Пихолог Людмила Ломакина предупреждает, что бороться с манипулятором сложно и затратно. Ведь доказать ему ничего не получится и единственный выход — записывать все фразы агрессора на аудио или видео. Правда, и этого порой недостаточно. Для газлайтера доказательства не являются чем-то существенным, если это не происходит в суде.

По сути, выход один — держаться подальше от такого человека. Если нельзя свести к нулю общение, ограничивайте его.

Специалисты также советуют попробовать в разговоре прикинуться камнем. Для этого надо глубоко вдохнуть и выдохнуть, после чего представить себя в каменной броне и визуализировать, как слова тирана от нее отскакивают. Отвечать на вопросы газлайтера лучше односложно, не вдаваясь в подробности или молчать.

Можно проделать специальную практику, состоящую из 6 шагов

Шаг первый: возьмите ручку и лист бумаги, напишите, кто или что заставляют вас расстраиваться, сомневаться, ощущать зависимость. Не упускайте даже незначительные детали.

Шаг второй: вспомните, как в тот момент на ситуацию отреагировало тело, в какой части вы испытали наибольший дискомфорт. Это может быть спазм в животе, мышечные боли, неприятное жжение в груди и так далее. Теперь выведите это ощущение в некий образ и отделите от себя.

Шаг третий: сделайте дыхательные упражнения. Медленные вдохи и выдохи помогут расслабиться, успокоиться и настроиться на дальнейшую работу.

Шаг четвертый: найдите решение из сложившейся ситуации. Напишите, что будет, если вы выйдете из созависимых отношений. Тщательно продумайте шаги, вплоть до самых мелких действий.

Шаг пятый: опишите себя в образе победителя — воина, дракона, королевы, мага. Все качества такой личности трансформируйте мысленно в облако и поселите в ту часть тела, где всегда испытываете дискомфорт при встрече с газлайтером.

Шаг шестой: честно ответьте, как вы сейчас себя чувствуете. Если самостоятельно выбраться из отношений с газлайтером сложно, то обратитесь за помощью к специалисту. Не бойтесь признать себя жертвой, не стыдитесь своего положения. И постарайтесь обязательно восстановить утраченные ранее связи.