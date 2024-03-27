Правда ли, что привлекательным людям прощают ошибки из-за внешности

Для начала предлагаем освежить знания по «Окружающему миру»: гало называют оптическое явление в виде светящегося кольца вокруг Солнца или Луны. В психологии под эффектом гало, или ореола, подразумевают когнитивное искажение, основанное на первом впечатлении. Если человек вам сразу понравился — вы автоматически приписываете ему положительные качества, которых у него, возможно, и нет. Термин также используют для описания обратной ситуации, когда достоинства остались незамеченными из-за плохого первого впечатления.

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Исследования показывают, что в результате привлекательные люди могут получать больше помощи от незнакомцев, возможностей для карьерного роста и, в результате, более высокую заработную плату. Эксперименты позволили установить, что предубеждения проявляются даже в критических ситуациях — например, в суде. В лабораторных исследованиях участники обычно выступают в роли фальшивых присяжных заседателей (и не знают об этом). Результаты были неизменными — привлекательные люди получали более мягкие наказания за большинство видов преступлений.

Впрочем, кое-что может помешать ускользнуть красавицам и красавчикам от ответственности — и это, как ни странно, непомерная харизма третьей стороны: в случае с судом — истца. Кроме того, в недавнем исследовании по теме ученые постарались учесть разницу в типе преступлений и 60 вариантов внешности подставного обвиняемого. Оказалось, что внешне привлекательных людей респонденты оценивали как с меньшей вероятностью виновных в убийстве, но с большей — в сексуальном насилии. На восприятие возможной виновности в грабеже внешность не повлияла.

Исследователи пришли к выводу, что серьезность преступления может превзойти любые предубеждения, связанные с внешностью обвиняемого. Хотя в повседневной жизни мы можем более благосклонно относиться к привлекательным людям, их «ореол» может рассеяться, когда речь идет о конкретных серьезных преступлениях, которые не кажутся абстрактным правонарушением.