Нехватка денег влияет на принятие решений и загоняет в замкнутый круг
Нехватка денег влияет на то, как человек принимает финансовые решения. Промедление и избегание, в свою очередь, приводят к нехватке денег, что может привести к ощущению потери контроля над жизнью. Таковы выводы психолога Леона Гилберта из Лейденского университета (Нидерланды) в его докторской диссертации, сообщает Рhys.org.
Сейчас или позже
Исследование показало, что когда люди испытывают финансовые трудности, они выбирают краткосрочную перспективу. Проще говоря, они чаще предпочитают 100 евро сейчас, чем 200 евро позже. И люди делают этот выбор, исходя из своего финансового положения, независимо от их личности.
Участникам исследования в игре было дано задание, в ходе которого они должны были заработать деньги для оплаты счетов. Ученые манипулировали доходами так, что испытуемые либо оказывались в долгах, либо нет. Те, у кого были долги, предпочитали принимать краткосрочные решения, хотя эти решения приводили к еще большему финансовому дефициту.
Гилберт сказал: «Если у вас не так уж много денег, у вас мало шансов отложить что-то на будущее или поступить в университет, чтобы потом заработать больше. Вы вынуждены думать о еде, которая будет сегодня на столе».
Прокрастинация и избегающее поведение
Исследование также показало, что люди, у которых меньше финансовых ресурсов, более склонны к прокрастинации. Об этом свидетельствует многолетний опрос репрезентативной выборки жители Нидерландов, проведенный в рамках исследования. В то же время промедление приводит к еще большему финансовому дефициту в будущем.
«Мы видим негативную спираль беспомощности, отсутствия контроля над своими финансами и отсутствия возможности добиться улучшений; тогда люди начинают откладывать дела на потом и избегать проблем», — объясняет Гилберт.
Разные культуры
Когда людям не хватает денег, их чувство отсутствия контроля над своей жизнью очень снижается, хотя и не везде. В межкультурном исследовании, проведенном в 52 странах, обнаружились существенные различия в степени, в которой нехватка денег сопровождается ощущением потери контроля над своей жизнью. В коллективистских и традиционных странах финансовая помощь, скорее исходит от семьи. Это может означать, что люди меньше ощущают отсутствие контроля над своей жизнью.
Ловушка бедности
В результате получается замкнутый круг. Гилберт подчеркивает, что люди делают то, что логично с учетом ситуации, хотя это действительно приводит к проблемам в долгосрочной перспективе.
«Тем не менее, в их конкретной ситуации это было хорошее решение, потому что другого выхода не было. Чтобы исправить ситуацию, надо дать людям возможность почувствовать контроль над собственной жизнью, показать шаги, которые сделают положение управляемым», — отмечает ученый.