Нехватка денег влияет на принятие решений и загоняет в замкнутый круг

Нехватка денег влияет на то, как человек принимает финансовые решения. Промедление и избегание, в свою очередь, приводят к нехватке денег, что может привести к ощущению потери контроля над жизнью. Таковы выводы психолога Леона Гилберта из Лейденского университета (Нидерланды) в его докторской диссертации, сообщает Рhys.org.

© Naukatv.ru

Сейчас или позже

Исследование показало, что когда люди испытывают финансовые трудности, они выбирают краткосрочную перспективу. Проще говоря, они чаще предпочитают 100 евро сейчас, чем 200 евро позже. И люди делают этот выбор, исходя из своего финансового положения, независимо от их личности.

Участникам исследования в игре было дано задание, в ходе которого они должны были заработать деньги для оплаты счетов. Ученые манипулировали доходами так, что испытуемые либо оказывались в долгах, либо нет. Те, у кого были долги, предпочитали принимать краткосрочные решения, хотя эти решения приводили к еще большему финансовому дефициту.

Гилберт сказал: «Если у вас не так уж много денег, у вас мало шансов отложить что-то на будущее или поступить в университет, чтобы потом заработать больше. Вы вынуждены думать о еде, которая будет сегодня на столе».

Прокрастинация и избегающее поведение

Исследование также показало, что люди, у которых меньше финансовых ресурсов, более склонны к прокрастинации. Об этом свидетельствует многолетний опрос репрезентативной выборки жители Нидерландов, проведенный в рамках исследования. В то же время промедление приводит к еще большему финансовому дефициту в будущем.

«Мы видим негативную спираль беспомощности, отсутствия контроля над своими финансами и отсутствия возможности добиться улучшений; тогда люди начинают откладывать дела на потом и избегать проблем», — объясняет Гилберт.

Разные культуры

Когда людям не хватает денег, их чувство отсутствия контроля над своей жизнью очень снижается, хотя и не везде. В межкультурном исследовании, проведенном в 52 странах, обнаружились существенные различия в степени, в которой нехватка денег сопровождается ощущением потери контроля над своей жизнью. В коллективистских и традиционных странах финансовая помощь, скорее исходит от семьи. Это может означать, что люди меньше ощущают отсутствие контроля над своей жизнью.

Ловушка бедности

В результате получается замкнутый круг. Гилберт подчеркивает, что люди делают то, что логично с учетом ситуации, хотя это действительно приводит к проблемам в долгосрочной перспективе.