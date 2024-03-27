Названа одна из неочевидных психологических причин героизма

В момент эмоционального потрясения человек проходит через несколько стадий реагирования, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Анна Девятка. По ее словам, первая стадия — витальная — основана на инстинкте страха: бей, борись, беги, замри. После нее, по словам эксперта, наступает стадия сверхмобилизации. В этот период, длящийся несколько часов, человек теряет осторожность и готов к самым опасным событиям. Специалист назвала эту стадию «временем героев».

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Здесь человек теряет аккуратность и осторожность, он готов идти в самые опасные события. Это время героев, когда люди делают то, что в обычной жизни делать бы не стали. Третья стадия — до трех суток, стадия демобилизации. Когда организм отдал много энергии, ему требуется время на восстановление. Здесь возможны апатия, депрессия, нервное истощение, обострение психических и просто заболеваний, — сказала она.

Она также перечислила признаки того, что человек находится в эмоциональном потрясении, вытекающие из данных реакций. По словам эксперта, это ощущение бессилия, невозможность планировать события и «неосторожное» поведение. Психолог подчеркнула, что после травмирующих событий организму необходимо время на восстановление, и рекомендовала обращаться к специалистам.