Как не стать их жертвой? Разбираемся вместе с экспертами.

«Инфоцыганство — это термин, используемый для обозначения действий определённых людей или их группы, которые в интернете или посредством прочих информационных каналов вводят в заблуждение и манипулируют другими с целью личной выгоды».

Кто такие инфоцыгане?

Инфоцыгане – люди, которые целенаправленно распространяют недостоверную информацию для манипуляции другими ради получения прибыли. Их тактика может быть разной – от продажи бесполезных товаров до проведения сомнительных тренингов. Они предлагают курсы и чек-листы, не несущие никакой ценности.

Их самопонимание может значительно варьироваться. Некоторые из них имеют завышенную самооценку и верят в то, что они делают правильное дело. Они могут считать себя «хитрыми предпринимателями», которые просто используют доступные возможности рынка.

В то же время другие могут испытывать внутренний конфликт от осознания неэтичности своих действий. Среди психологических черт можно выделить склонность к манипуляции, цинизм и даже асоциальное поведение.

Сегодня к ним относят блогеров-миллионников. Такие люди называют себя коучами или инфобизнесменами. Им свойственно учить других, как жить, чтобы стать успешным и богатым.

Вместо знаний они прибегают к эзотерическим практикам, рассказывают, как ставить цели, стать уверенным и, самое популярное, конечно, как загадывать желания.

Частыми сферами для инфобизнеса являются личностный рост, психология, похудение, спорт, SMM, выход на маркетплейсы. Они пускают пыль в глаза. Подобное вызывает зависть у людей. У них возникает желание изменить свою жизнь. Опасность в том, что ради этой цели люди отдают инфоцыганам последние деньги или даже берут кредиты.

При чём тут манипуляция?

Люди поддаются на уловки блогеров, потому что часто сложно отличить настоящую информацию от манипулятивной. Обещание быстрого результата или лёгкого успеха может затмить разумный скептицизм.

В психологии этому явлению можно найти объяснение. Например, через концепцию «скорых выигрышей» или эффект Даннинга-Крюгера, когда люди переоценивают свой уровень компетентности. Это когнитивное искажение, при котором человек убеждён, что отлично разбирается в определённой сфере. Хотя в реальности его знания поверхностны.

Сегодня блогеры активно используют различные манипулятивные техники. Они играют на эмоциях, предлагают эксклюзивную информацию, создают иллюзию дефицита (скидка действует только сегодня) и используют социальное доказательство (отзывы якобы довольных клиентов).

Признаки инфоцыган

Как определить таких людей? У них есть характерные манера поведения и позиционирование в социальных сетях. Им свойственны одни и те же приёмы.

1. Обещание решить все проблемы

Блогеры продают идею, что у них есть секрет, который избавит от всех бед. Даже если человек боролся с ними на протяжении многих лет. Инфоцыгане обещают быстрый результат в считаные дни.

2. Демонстрация роскоши

Многомиллионники транслируют через экран телефона свою красивую жизнь. Речь о дорогих машинах, отдыхе на элитных курортах и яхтах, квартире с роскошным интерьером, люксовой одежде и дорогих ресторанах. При этом они рассказывают свою историю, как они выросли в провинциальном городке. Но им удалось добиться успеха.

3. Наличие харизмы

Что отличает блогера, на которого подписано большое количество людей? Конечно, такие качества, как харизма и обаяние. У них есть хорошие ораторские способности, навыки продаж. Всё это создаёт образ «эксперта». За такими людьми хочется следовать.

4. Знание тенденций

Инфоцыгане отлично разбираются в современных трендах. Они прекрасно знают потребность аудитории, они их изучают и анализируют. Блогеры понимают все «больные точки» подписчиков и пользуются этой информацией.

5. «Экспертность» во многих сферах

Такие люди мнят из себя специалистов в разных сферах. Зачастую они никак друг с другом не связаны. Например, один блогер продаёт курс по похудению и финансам или по психологии и фотографированию.

6. Лидерские позиции

Каждый блогер имеет собственное сообщество, которое состоит из успешных специалистов. Часто они открывают центр или организацию. Также они могут приглашать экспертов. Это создаёт ощущение, что курсы подготавливали профессионалы и их стоит покупать. Хотя в действительности это совершенно не так.

«Те, кто обещает «успешный успех», крайне привлекательны для определённого типа людей. Их нельзя назвать глупыми или чересчур внушаемыми. Разберёмся, кто к ним относится».

Кто становится жертвами инфоцыган?

Обратите внимание на этот список, возможно, вы в нём узнаете себя.

1. Люди с очень высокими амбициями, но при этом с низкой самооценкой

Им хочется быстрых решений, получить «волшебную таблетку». Они соревнуются с самой природой и другими людьми. Кропотливый труд и долгий путь – не их вариант, он для «обычных» людей.

Например, такие персоны никогда не пойдут в тренажёрный зал и не будут соблюдать правильное питание, чтобы за полгода-год привести себя в хорошую спортивную форму. Жертвы будут участвовать во всевозможных сушках-марафонах, где надо терять сознание от голода и изнурительных тренировок. Для них важна возможность удивить всех быстрыми результатами.

2. Очень доверчивые люди

Условно есть два типа людей: доверчивые и те, у кого присутствует критическое мышление. Один человек, услышав о чём-то новом, разузнает и изучит всю информацию, проанализирует её. И только тогда он примет решение, ввязываться в проект или нет.

Второй, увидев дорогую машину у эксперта и услышав «гарантию», что у него будет такая же, просто идёт, как лошадка за морковкой. Он ждёт, что лидер поделится всеми секретами богатства.

Это элементарный недостаток информации, отсутствие знаний в области услуги или продукта и нежелание включаться полноценно.

3. Люди, имеющие высокие ожидания

Когда человек имеет высокие нереалистичные ожидания и от себя, и от других, он больше всего склонен стать жертвой. Минимум усилий – максимум выгоды. Так это и работает.

4. Люди, находящиеся в отчаянии или трудном положении

Иногда обещания быстрого успеха кажутся единственным выходом. Именно такие люди верят не только инфоцыганам, но и от безысходности идут к колдунам и гадалкам.

5. Одинокие люди

Они испытывают потребность в общении, а мошенники очень обаятельны и умеют преподнести себя как дружелюбные и неравнодушные приятели. Человек чувствует себя частью общества. Это закрывает его потребность и «боль».

Как не стать жертвой инфоцыгана?

1. Тщательно изучите программу обучения

Для начала узнайте, есть ли вообще программа обучения. Если её нет, то это уже говорит о том, что курс или тренинг покупать не надо. При наличии проанализируйте её. Как долго длится обучение? Предусмотрена ли, помимо теории, практическая часть?

2. Узнайте информацию о наставнике

Прочтите биографию блогера. Преимущественно информацию о профильном образовании, повышении квалификации. Имеет ли он экспертные публикации в СМИ? Является ли он спикером на мероприятиях? Есть ли у него своё дело? Как оно развивается? Какие есть успехи?

Ознакомьтесь с мнением реальных людей, которые размещены не на сайте эксперта, а на сторонних ресурсах. Изучите сведения о регистрации ИП, они должны быть размещены на официальном портале наставника.

3. Заключите договор

В первую очередь с вами должны заключить договор. В противном случае это будет говорить о том, что коуч не имеет лицензии на образовательную деятельность. Узнайте, что вы получите в конце. Сертификат или свидетельство не несут пользы, а вот диплом установленного образца – да.