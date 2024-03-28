Как найти идеального партнера

Клинический психолог Геляна Ширикинова считает, что для поиска идеального партнера необходимо иметь четкое представление о желаемых качествах. Она дает советы россиянам в интервью с «Лентой.ру».

© Poslednie-novosti.com

Ширикинова подчеркивает важность составления списка критериев для партнера, чтобы избежать траты времени на неподходящих кандидатов. Однако она предупреждает от завышения требований, указывая на важность иметь сами эти качества.

Психолог также рекомендует искать партнера с схожими ценностями и интересами, чтобы установить общие цели и добиваться их вместе.

Понравилась новость? Добавьте в избранное , присоединяйтесь к нашим сообществам Вконтакте и Одноклассники и нашему Telegram-каналу.