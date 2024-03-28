Как работают приемы и техники НЛП

Метод нейролингвистического программирования (НЛП) предполагает, что человека, словно робота, можно настроить на хорошее самочувствие и достижение любых целей. Голландские психологи в ходе исследования выяснили, что даже после однократного сеанса НЛП 64 процента пациентов чувствуют улучшение эмоционального состояния. Однако этот метод все еще остается малоизученным, а количество его противников только растет. Почему? Действительно ли с помощью НЛП можно научиться лучше понимать себя и даже стать успешным или подобные убеждения — это мифы? Ответы на эти и другие вопросы — в статье «Ленты.ру».

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Что такое НЛП

НЛП (нейролингвистическое программирование) — это система психологического воздействия на личность. Считается, что с ее помощью можно улучшить эмоциональное состояние, а также научиться с легкостью добиваться желаемого.

У каждого человека свое восприятие реальности, но на него можно влиять, уверены последователи методики. По их мнению, между нашими неврологическими процессами, языком и поведением существует неразрывная связь. А значит, воздействуя на одну из этих составляющих, можно изменять и остальные две, таким образом буквально «программируя» человека: причем как самого себя, так и другого.

В основе этого метода можно заметить идеи таких философских концепций, как конструктивизм и структурализм, суть которых заключается в том, что человека нужно воспринимать не как пассивного наблюдателя, плывущего по течению судьбы, а как творца собственной жизни и мира вокруг.

Именно поэтому нейролингвистическое программирование предлагает копировать шаблоны поведения успешных людей — ведь тогда, согласно ему, будут меняться и наша речь, и даже физиология.

Вместе с тем моделей поведения, которые уводят в сторону от поставленных целей, по этой же причине следует избегать.

С точки зрения сторонников НЛП, этот метод способен помочь в следующих случаях:

тревога и депрессия;

посттравматическое стрессовое расстройство;

расстройства пищевого поведения;

обсессивно-компульсивный синдром;

фобии;

и даже аллергии.

История развития метода

Нейролингвистическое программирование зародилось в США в начале 1970-х. Авторами метода стали студент Калифорнийского университета Ричард Бендлер и профессор лингвистики того же вуза Джон Гриндер.

Во время обучения у Бендлера было два основных увлечения: технологии и программирование, а также психология.

Особенно сильно молодой человек интересовался деятельностью американских психотерапевтов Фрица Перлза, основоположника гештальт-терапии, и Вирджинии Сатир, которая стояла у истоков создания Института ментальных исследований в Пало-Альто. Именно их идеи он взял за основу уже собственного метода.

Кроме того, Бендлера сильно гипноз и самогипноз. Так, он исследовал гипнотические методики Милтона Эриксона (которые затем, к слову, вошли и в структуру НЛП под названием «модели Милтона»), а также обучался у британо-американского антрополога и психолога Грегори Бейтсона — именно его мировоззрение и образ мышления перенял Бендлер.

Студент был так рад находиться в столь именитых кругах, что начал копировать поведение своих более старших и опытных товарищей

Со временем он ощутил, что это значительно помогает ему в разных сферах жизни. Например, ему стало легче находить общий язык с новыми знакомыми, убеждать окружающих в своих идеях, обучаться и отыскивать новые подходы к ситуациям.

В итоге Ричард Бендлер решил, что пришло время делиться своими открытиями с другими людьми, и основал собственную школу. Это сильно заинтересовало профессора лингвистики Джона Гриндера, и тот присоединился к деятельности студента.

Вместе они начали создавать концепцию НЛП, а позже, в 1975 году, стали соавторами книги «Структура магии», в которой описали основные принципы своей концепции. Их произведение довольно быстро стало бестселлером.

А позже они начали проводить и тренинги, которые пользовались большой популярностью и приносили немало денег

Вместе с тем метод НЛП также связан с именем Роберта Дилтса. В то время он присоединился к Бендлеру и Гриндеру одним из первых, стал тренером и консультантом НЛП, а также сам активно разрабатывал техники для этого метода.

И все же, несмотря на успех, в начале 1980‑х годов пути основоположников метода разошлись. А спустя несколько лет Ричард Бендлер оказался фигурантом громкого уголовного дела.

Его обвинили в убийстве бывшей девушки его друга Джеймса Марино — женщину застрелили из пистолета, принадлежавшего Бендлеру. В суде психолог признался, что начал употреблять наркотики еще в 1970-х (как раз в период разработки метода НЛП), и покупал он их как раз у Марино, который, как он считал, и застрелил подругу. В итоге Бендлера оправдали, виновным действительно оказался сам Джеймс Марино.

Основные принципы НЛП

По словам психолога, коуча ICF и НЛП-практика Аллы Абашкиной, в основе концепции нейролингвистического программирования заложено несколько принципов. Она перечислила «Ленте.ру» главные из них.

Моделирование успеха

Это важнейший принцип, о котором уже было сказано выше. НЛП предлагает метод моделирования поведения и стратегий успешных людей. Используя принципы НЛП, мы можем изучить, какие способы мышления помогают другим людям достигать успеха, и применить эти знания к нашей собственной жизни.

«Карта не является территорией»

Идея заключается в том, что мы каждый раз создаем свою собственную интерпретацию мира на основе наших внутренних фильтров, убеждений, опыта и представлений.

«Обратите внимание, наша карта мира может отличаться от реальности, и другие люди могут иметь совершенно иные о ней представления», — подчеркивает эксперт.

Гибкость мышления

По мнению Абашкиной, НЛП провозглашает необходимость гибкости мышления и поведения.

«Вместо того чтобы придерживаться одного способа мышления или действия, важно искать альтернативы и пробовать различные подходы, которые помогают достичь желаемых результатов. Как говорил Альберт Эйнштейн: "Самая большая глупость — делать одно и то же и надеяться на другой результат"», — подчеркивает психолог.

Язык и коммуникация

НЛП акцентирует внимание на языке и коммуникации, поскольку они играют важную роль во взаимодействии между людьми.

«НЛП помогает улучшить наши навыки общения (такие, как эффективное слушание, высокая адаптация к разным стилям общения). Это может быть особенно полезно, к примеру, руководителям, которым необходимо вдохновлять и мотивировать сотрудников», — говорит Алла Абашкина.

Ресурсы

По словам эксперта, НЛП учит осознавать и активировать наши внутренние ресурсы: уверенность, мотивацию и креативность.

«С помощью техник и приемов НЛП можно, во-первых, четко понять свою цель. А во-вторых, отыскать в себе силы для ее достижения», — поясняет Абашкина. Популярные приемы и техники НЛП Аффирмации. Это те самые позитивные убеждения из разряда: «Я богатый» или «У меня все получается», которые, как считается, нужно многократно повторять вслух, чтобы они встроились в парадигму мышления человека. Фрейминг. По-другому этот прием называется «изменение фокуса восприятия». Суть заключается в том, чтобы посмотреть на ситуацию с нового ракурса. Например: «Меня уволили с работы. Зато теперь у меня есть возможность попробовать себя в новом деле». Аутотренинг. Техника снятия стресса с помощью самовнушения. Якорь. Это некоторый привычный стимул, который приводит к желаемым реакциям. Например, аромат конкретных духов, который вызывает определенные воспоминания. Этим НЛП-практики пользуются для создания нужной атмосферы или для влияния на других людей (считается, что с помощью того же аромата можно успокоить собеседника).

Где применяется

Как говорит Алла Абашкина, нейролингвистическое программирование применяется как минимум в пяти сферах.

Коучинг и личностное развитие.

НЛП используется для помощи людям в достижении их целей, развитии навыков коммуникации, управлении мыслями и эмоциями, повышении самооценки.

Психотерапия.

Этот метод применяют для изменения негативных убеждений, преодоления фобий и тревожности, лечения посттравматического стрессового расстройства и других психологических проблем.

Бизнес и лидерство.

НЛП помогает в развитии навыков управления, эффективной коммуникации, установлении целей, мотивации сотрудников, преодолении препятствий и достижении успеха в бизнесе.

В маркетинге.

Так, метод используют для создания эффективных стратегий взаимодействия с клиентами. Например, техники НЛП могут помочь определить предпочтения целевой аудитории, создать подходящие методы общения с клиентами.

В работе с искусственным интеллектом.

НЛП может быть использовано для создания систем, способных понимать и генерировать естественный язык. Это особенно полезно в задачах, связанных с обработкой больших объемов текста, анализом настроений и эмоций, автоматической генерации текста. Например, системы голосового управления, персональные ассистенты и чат-боты могут использовать принципы НЛП для более эффективного взаимодействия с пользователями.

«Таким образом, НЛП может быть полезным в совершенно разных областях, где важна коммуникация», — резюмирует психолог.

Плюсы и минусы НЛП

Преимущества метода

Среди плюсов нейролингвистического программирования Алла Абашкина назвала:

Улучшение коммуникационных навыков.

По мнению психолога, НЛП помогает развить навыки общения с другими людьми, научиться лучше слушать, понимать и выражать свои мысли и чувства;

Развитие эмоционального интеллекта.

Абашкина уверена, что это эффективная техника, которая помогает человеку понять свои и чужие эмоции и научиться управлять ими;

Повышение личной результативности.

«НЛП дает возможность развивать навыки самоорганизации и тайм-менеджмента. Он помогает людям стать более продуктивными и успешными в различных сферах жизни», — считает эксперт.

Недостатки метода

Недостаточное научное обоснование.

Вышеперечисленные результаты получают далеко не все, поэтому на самом деле их можно назвать субъективным опытом. Методы и техники НЛП не имеют достаточной научно доказательной базы и основываются в большинстве своем только на эмпирических наблюдениях. Многие критики нейролингвистического программирования указывают, что его сторонники опираются на устаревшие знания об устройстве мозга, применяют псевдонаучную терминологию и допускают фактические ошибки;

Важные упущения авторов метода.

По словам психолога и преподавателя международного онлайн-института психологии Smart Александра Протасова, в основе НЛП лежат методологии гипноза, только вот сам гипноз последователи подхода не используют, соответственно и эффективность техник оставляет желать лучшего;

Использование в качестве приманки для продаж.

НЛП зачастую подается как «волшебный» способ манипулирования другими людьми и возможность беспрепятственно влиять на их психическую и физическую реальность, что вызывает интерес у многих. В связи с чем в последнее время курсы по техникам НЛП стали активно продаваться псевдокоучами и блогерами за огромные деньги. Однако результаты обучения на таких тренингах далеко не всегда соответствует ожиданиям.

Критика со стороны научного сообщества В 2004 году профессор Университета Джорджа Мэйсона (США) Дэниэл Дракман опубликовал исследование приемов НЛП, которое было сделано по заказу американской армии. В нем он пришел к выводу, что методы НЛП не работают. В 2010 году польский психолог Томаш Витковски провел метаанализ статей об НЛП. Он отобрал 63 текста, опубликованных в научных журналах из рейтинга международного научного индексирования (ISI), и проанализировал их результаты. Только в 18,2 процента исследований подтверждалась эффективность метода. В 2012 году британские психиатры в ходе исследования эффективности техник НЛП пришли к выводу, что, несмотря на то, что некоторые результаты оказались положительными, их слишком мало для того, чтобы назвать метод научно обоснованным. В 2014 году сотрудники Канадского агентства по лекарствам и технологиям в здравоохранении также выпустили собственное исследование, в котором пришли к выводу, что НЛП не показало эффекта при терапии посттравматического, тревожного и стрессового расстройств.

Нейролингвистическое программирование — метод крайне неоднозначный. Как можно увидеть, за десятки лет его существования найти весомые научные доказательства его эффективности так и не удалось. Конечно, каждый выбирает самостоятельно, использовать подобные техники в своей жизни или нет. Но все же рассматривать НЛП как «волшебную таблетку» от всех бед точно не стоит.