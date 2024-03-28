Психолог предложил необычный способ избавления от навязчивых мыслей

Одна из форм реакции нашей психики на стрессовое событие — навязчивые мысли. Размышления «что было бы, если бы это произошло со мной?» буквально преследуют, вызывая страх, злость, бессилие и другие эмоции. Психолог Михаил Лабковский представил простую технику избавления от навязчивых мыслей.

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Как справиться с навязчивыми мыслями

Если вы поймали себя на размышлениях о том, что мысли материальны, попробуйте технику «пони за дверью».

Суть такая: представьте, что за дверью стоит пони и обнимает единорога. Этих персонажей нужно визуализировать в мельчайших деталях. Когда картинка сложится, просто откройте дверь и сделайте вывод, посоветовал Лабковский.

Психолог призвал помнить, что между мыслью и реальностью всегда есть действия и намерения. Важно позволить себе прожить все эмоции. Причём разрешить делать это любым способом, который предлагает ваша психика, написал эксперт в своём телеграм-канале.

Как снизить тревогу

После теракта в «Крокус сити холле» у кого-то может появиться страх посещать торговые центры, концерты и другие места скопления людей.

Снизить уровень страха можно, если соблюдать личную технику безопасности, рассказывала «Секрету» клинический психолог Татьяна Метелёва.

Например, в помещении выбирать места ближе к аварийным выходам, просчитывать варианты, как избежать людных мест, держаться подальше от толпы и т. д. Это создаст ощущение контроля и снизит тревогу.

Важно дать себе время прожить тревогу. После такой тяжёлой трагедии у человека, который непосредственно не находился в ситуации, на то, чтобы полностью вернуться к обычной жизни, уходит примерно 3 месяца.

А вот если тревога сохраняется дольше, стоит обратиться за психологической помощью, отметила специалист.