В чем разница между тревогой и тревожным расстройством

Заметили, что ощущаете тревожность? Но как понять, это норма или она уже переросла в психическое расстройство?

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Тревога зачастую является неприятным чувством. Однако это на самом деле здоровая реакция на определённые триггеры. Она помогает нам оставаться в безопасности. «Нормальная» тревога пропорционально связана с конкретной ситуацией или проблемой и длится ровно столько, сколько длится сама ситуация или проблема.

Об этом говорит Сара Гандл, психиатр, клинический психолог с частной практикой в ​​Нью-Йорке. К примеру, совершенно нормально тревожиться из-за соблюдения дедлайна на работе или выступления перед большой группой людей.

На физическом уровне тревога может включать учащённое сердцебиение, мышечное напряжение, сухость во рту или потливость. В плане поведения это может привести к тому, что человек будет избегать обычных ситуаций, перестанет говорить о своих чувствах или не сможет принимать решения.

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Тревожные расстройства диагностируются специалистом в области психического здоровья на основе определённых критериев. При тревожном расстройстве страх или беспокойство у человека сохраняются ещё долгое время (даже когда проблема решена), становятся чересчур сильными или мешают вести повседневную жизнь.

Человеку с тревожным расстройством может казаться, что беспокойство невозможно контролировать. Он будет избегать других людей, ситуаций или вещей, которые, по его мнению, вызывают тревогу.

Так, у человека может быть тревожное расстройство, если он испытывает сильный страх перед нереалистичным сценарием. Например, он не может вообще ходить по мостам, так как боится высоты.

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