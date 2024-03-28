Как окружение влияет на уверенность в себе у женщин

По результатам нового исследования в журнале Archives of Sexual Behavior была опубликована статья. В ней описывается, как окружение женщин влияет на то, как они видят своё тело, и на их мотивацию к похудению.

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Команда учёных провела несколько опросов и экспериментов с участием более чем 1700 женщин. Выяснилось, что наиболее важным фактором, влияющим на конкуренцию и самооценку женщин, было соотношение полов. То есть соотношение мужчин и женщин среди населения.

Женщины конкурируют за статус, ресурсы, информацию и социальных партнёров. У многих видов животных самки конкурируют друг с другом.

© Archives of Sexual Behavior (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02644-0

Учёные обнаружили, что близкое окружение женщин может влиять на их мнение о себе и других. Чем больше женщин по сравнению с мужчинами в регионе, тем больше женщины соперничают друг с другом за романтических партнёров и тем критичнее они относятся к своему телу.

Когда мужчин было много, женщины чувствовали себя более уверенно в своём теле и меньше были заинтересованы в похудении. И наоборот. Женщины, когда оказываются в обществе, где женщин больше, чем мужчин, могут испытывать недовольство своим телом, также у них повышается мотивация к снижению веса.

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