Умер нобелевский лауреат Канеман: о чем писал гениальный психолог

Израильско-американский психолог-экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман ушел из жизни 27 марта в возрасте 90 лет. О биографии мужчины и о том, за что он получил престижную награду — в материале URA.RU.

© CC BY-SA 2.0/http://nrkbeta.no/cc

Биография

Даниэль Канеман родился 5 марта 1934 года в Тель-Авиве (Израиль), но провел свои детские годы во Франции. Позже в Еврейском университете в Иерусалиме получил степень бакалавра математики и психологии, после чего работал в психологическом отделе Армии обороны Израиля. Уволившись из армии в 1958 году, переехал в США, где уже в 1961 году в Калифорнийском университете получил степень доктора философии по психологии.

Получив фундаментальное образование, работал в Принстонском и Еврейском университетах, а также занимался психологической экономикой. Он отмечал, что все полученные в этой области знания достигнуты вместе с Амосом Тверски, Ричардом Талером и Джеком Кнетчем. Был женат на британском психологе Энн Трисман — знаменитой исследовательнице внимания и памяти.

Нобелевская премия и другие награды

В 2002 году Канеман удостоился Нобелевской премии по экономике за «интегрирование идей психологических исследований в экономическую науку». Особенно отмечались его исследования в области, касающейся суждений людей в неопределенных условиях. Свою награду он разделил с американским экономистом Верноном Смитом.

Также в 2013 году получил от Барака Обамы, занимавшего тогда пост президента США, высшую гражданскую американскую награду — медаль Свободы. В 2023 году был награжден премией Хелен Динерман Всемирной ассоциацией изучения общественного мнения (WAPOR) за вклад в методологию опросных исследований.

Писатель рассказал, какие книги стоит почитать тем, кто хочет научиться думать и решать правильно, влиять на чужие решения и быть готовым к любым случайностям (насколько это возможно).

Книга «Думай медленно… решай быстро»

Канеман также был известен благодаря книге «Думай медленно… Решай быстро», вышедшей в 2011 году. Основа книги — демонстрация работы разума людей с учетом последних на тот момент открытий в когнитивной и социальной психологии. Его исследования показали, что постоянные ошибки мышления обусловлены самим механизмом мыслей, а не влиянием эмоций. Книга была переведена на десятки языков, а тираж книги составил более 2 миллионов экземпляров.

Из переведенных на русский язык трудов Канемана также вышли книги «Принятие решений в неопределенности: правила и предубеждения» и «Внимание и усилие». Помимо этого, его считают одним из основоположников поведенческой экономики — направления, которое изучает влияние социальных и когнитивных факторов на принятие экономических решений.