Без шариков и дедлайнов: как быстро исполнить свои желания

В практике исполнения желаний существует множество способов их привлечения. Одни загадывают сокровенное и отпускают в небо шарик в надежде, что всё сбудется. Другие — ставят дедлайны, чтобы ускорить реализацию своей мечты. Третьи пишут записки и прячут их под подушку. Но почему у одних желания сбываются, а у других нет? И могут ли мечты исполняться без всяких ритуалов? Рассказывают духовный наставник Елена Реунова и психолог Марина Тушевская.

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Почему желания не исполняются

Давайте сначала разберемся, почему у многих желания не сбываются. Дело в том, что большинство людей предают свои мечты или соглашаются на меньшее, забывая себя. Вспомните, сколькие из нас обещают начать с понедельника новую жизнь и забывают об этом. Сколько людей в юности мечтают покорить мир, а проходит время, и они обнаруживают себя на диване за просмотром 183 серии любимого сериала, где главный герой берет на себя право создавать шедевр из собственной жизни.

Загадывая желание, нужно быть преданным ему, верить в него, жить с ним. Например, вы хотите «красную машину». Искренне пожелайте себе её и … живите дальше. Не волнуйтесь, если желание идёт от сердца, оно обязательно исполнится. Не терзайте мужа просьбами купить, не просите руководство поднять зарплату, чтобы накопить, не занимайте деньги у родственников. Как только вы начнете распылять внимание на то, чтобы получить или заработать деньги, то утратите свое желание. Ваша задача — искренне хотеть красную машину. Вы не знаете, когда и как она появится, доверьтесь миру и будьте уверены в том, что желание осуществится. Не отступайте от него, когда встретятся сложности на пути, твердите: «Я не знаю как, но у меня получится!» Тогда в жизнь придет гораздо больше, чем вы себе загадали.

Как загадывать желания

Коллаж, визуализация, карты желаний — эти атрибуты всплывают в голове многих людей, если речь заходит о техниках исполнения желаний. Но так ли они важны на самом деле? Нет, их значение преувеличивают. Это лишь инструменты, помогающие создать в голове образ желаемого. Если хотите, можете ими пользоваться, не хотите — не нужно. Важен только образ желаемого, который мы способны создать и без помощи дополнительных атрибутов, используя силу нашего воображения. Когда вы «видите» мечту, то никакие коллажи и карты желаний не нужны.

Загадывая желание, вы должны быть уверены, что сможете его реализовать. Пусть это чувство сопровождает вас с момента зародившейся мысли о машине до момента её материализации у вашего дома. Но если образ желаемой красной машины вызывает мысли: «не знаю, где взять деньги» или «придется теперь отменить отпуск, чтобы копить на машину», то вы уйдете от мечты. Чтобы этого не случилось, почувствуйте искреннее удовольствие от владения своей будущей машиной уже сейчас. Запомните, важен образ желаемого и чувства, которые он вызывает.

Можно заранее проверить, сбудется ли желание. Если на следующий день после того, как загадали свою машину, вы увидите её на дороге или на фото, значит реализация началась. А когда ни на второй день, ни через неделю нет подтверждения — желание не ваше. Возможно, вы хотите машину, чтобы похвастаться или кому-то что-то доказать. Но так мечты не работают. Исполняются только истинные желания. Для их осуществления не нужно думать, как купить, добиться или заработать. Они и без того станут явью!

Делать или не делать

Достаточно ли написать желание, чтобы оно исполнилось? Или для его реализации придется что-то делать? Зависит от того, на каком уровне сознания находится человек.

Все люди находятся на разных уровнях сознания.

На первом человек только начинает приходить к самопознанию. Здесь недостаточно загадать желание, придется действовать для его осуществления, добиваться реализации.

Находящийся на втором уровне сознания человек уже понимает, что мысль материальна. Он учится выстраивать планы на 5-10 лет вперед, видит варианты развития событий. На этом уровне для исполнения своих желаний тоже недостаточно загадывать, необходимо действовать! Но путь к мечте будет гораздо легче. Его уже не придется «пробивать своим лбом», брать напором.

Сознание человека на третьем уровне — чистое. На этом уровне человек лишь предполагаете возможные варианты, а мир, в лице других людей, помогает осуществить задуманное. Это не значит, что достаточно просто сидеть и созерцать. Действовать придется, но тут уже обходится без борьбы. Человек с таким уровнем сознания не задается вопросом: «А вдруг не получится?». Он загадывает, продолжает жить свою жизнь и в один прекрасный момент получает предложение, через которое его мечта может реализоваться.

От уровня сознания зависит многое, но не все. Любой человек может получить желаемое, если не будет поддаваться страхам и сомнениям. В среднем, спустя 3-7 месяцев, начинается реализация любого желания. Но если в течение двух лет никаких движений в сторону мечты не произошло, вероятно, она не истинная. Желания не сбываются, когда они не ваши.

Как исполнить любое желание

Что мешает реализации наших желаний? Мнения других людей. Прислушиваясь к родителям, супругу, друзьям, сотрудникам, мы перестаем строить собственную жизнь и проживаем чужую. Но ведь у каждого свой путь и своя дорога. Путь — это внутренний образ мечты и желания. А дорога — это цели и планы, которые ведут к желаемому.

Например, вы хотите стать актрисой, но слышите со стороны:

«У тебя не хватит сил». Вы акцентируете внимание на людях, которые это сказали, и не делаете никаких шагов.

«А вдруг они правы?» «Может быть я недостаточно хороша?»

Это говорит окружение, а не ваше внутреннее я. Если вы верны своему желанию, то пойдете своей дорогой — сделаете шаги, чтобы проявить то, что было заложено в мечтах. Многие действительно дают советы с благими намерениями, но только вы знаете, что для вас лучше. Стать актрисой, певицей или писательницей, а не терять много лет в юридическом университете по совету родителей. Если в 35-40 лет у вас возникает вопрос:

«А где я хочу быть?», – скорее всего, вы сбились с пути.

Каждому прямо сейчас стоит задуматься, а той ли дорогой вы идете, и искренне помечтать. А дальше идти своим путем, не обращая внимания на чужие мнения.