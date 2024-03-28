Как не утратить смысл жизни

Чтобы не утратить смысл жизни, необходимо ставить перед собой позитивные цели и стараться их реализовать как можно раньше, рассказал Пятому каналу кандидат психологических наук Юрий Гниненко. Специалист также подчеркнул, что важно никогда не сдаваться и не терять надежду.

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Нужно иметь позитивные цели. И осознать их как можно быстрее. Потому что если эти цели осознать только под старость, то это будет плохо. Нужно пытаться их для себя хотя бы сформулировать, — отметил Гниненко.

Психолог подчеркнул: если мечта достигнута, нужно ставить новую цель и двигаться дальше. При этом стоит честно представлять свои возможности и желания. Он привел в пример свою ученицу, которая получила специальность, а потом оказалось, что всю жизнь мечтала работать в другой профессии. Чтобы избежать такой ситуации, эксперт советует правильно формулировать цель.

Еще один специалист, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев пояснил, что человек, который теряет вектор направления своего развития, он в том числе, теряет себя и смысл жизни. Поэтому в каком бы возрасте, эмоциональном или финансовом состоянии человек ни находился, нужно всегда иметь жизненные цели, добавил он.

Взрослый человек может компенсировать несбывшиеся детские мечты, рассказала ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. По ее словам, если ребенка редко баловали конфетами, то через много лет он может начать злоупотреблять сладким.