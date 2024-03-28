Раскрыта неожиданная польза от просмотра реалити-шоу

Просмотр реалити-шоу помогает справиться с тревожностью, рассказала психолог Наталия Варская. В беседе с «ФедералПресс» специалист подчеркнула, что можно посплетничать и обсудить с друзьями поведение участников передач. По ее словам, подобные шоу помогают эмоционально разгрузиться и отвлечься.

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Я даже знаю людей, которые избавляются от тревожности, смотря [реалити-шоу]. Они объясняют это примерно так: можно пообсуждать с подругами поведение персонажей. Сплетничать, конечно, нехорошо, но если это не о знакомых и родных, а о далеких персонажах «из телевизора», о медийных личностях, то это действительно помогает эмоционально разгрузиться, — пояснила психолог.

Некоторым людям справиться с тревожностью помогают советские фильмы. Это происходит из-за того, что они привычны и предсказуемы. Другим же расслабиться помогают научно-познавательные программы, сказки или передачи о животных. Как отметила Варская, выяснить, какой именно жанр подойдет для эмоциональной разгрузки, можно только при самостоятельном подборе. Сама психолог среди наиболее распространенных «лечащих» жанров выделила комедии и мелодрамы со счастливым концом.