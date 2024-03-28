Из-за одиночества человек может стать замкнутым и злым

Свои выводы они сделали на основе данных 9671 гражданина США возрастной категории 50+, за которыми велось наблюдение в период с 2012-го по 2020-й годы.

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Используя сложный статистический подход ученые эксперты выяснили, что из-за одиночества человек постепенно теряет дружелюбность, становится более замкнутым, его перестает волновать дисциплина в повседневной жизни.

Кроме этого, одиночество вызывает дополнительные негативные эмоции, такие как печаль и гнев, что может стать стимулом к развитию невротизма.

Эмоциональный стресс и изоляция лишь усугубляют состояние человека.

Исследование опубликовано в журнале Personality and Individual Differences (PID).