Назван способ доставить женщине умопомрачительное удовольствие

Сертифицированный практикующий специалист по сексу и отношениям Джорджия Грейс посоветовала попробовать метод Кивина, чтобы доставить женщине умопомрачительное удовольствие в постели. Технику его выполнения она раскрыла изданию Fashion Journal.

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Грейс объяснила, что метод Кивина — это вариация орального секса, во время которого мужчина принимает положение перпендикулярно телу партнерши и ласкает языком ее половые органы. Чтобы облегчить к ним доступ, специалистка посоветовала женщине прижать к груди колени одной или обеих ног.

«Движения языком нужно совершать в горизонтальном, а не вертикальном направлении. Внимание сосредоточено на клиторе, но также могут быть задействованы половые губы и другие области гениталий», — объяснила эксперт.

Чтобы усилить эффект, Грейс предложила добавить к оральным ласкам стимуляцию пальцами или секс-игрушками. Еще одним преимуществом этого способа специалистка назвала комфорт для обоих партнеров. По ее словам, в таком положении у мужчины не затекает шея и не перенапрягается спина, что дает ему возможность растянуть процесс.

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