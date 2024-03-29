Как вовремя заметить биполярку? Самые яркие симптомы депрессии и мании
При биполярном аффективном расстройстве (БАР) периоды мании, когда человеку кажется, что он может свернуть горы, сменяются периодами глубокой депрессии. У каждого из этих состояний есть свои характерные проявления. Как их распознать, рассказала д.м.н., профессор Научного центра психического здоровья РАН Александра Бархатова.
Симптомы мании при БАР
Маниакальная фаза при биполярном расстройстве недолгая — длится, как правило, от недели до месяца. Именно поэтому заметить её сложнее, чем депрессию.
Вот 5 ярких симптомов мании:
1. Немотивированная радость и оптимизм.
2. Чрезмерно завышенная самооценка.
3. Снижение потребности во сне.
4. Необдуманные траты.
5. Непрерывное состояние эмоционального возбуждения и эйфории.
Симптомы депрессии при БАР
Депрессивное состояние при биполярном расстройстве длится дольше, чем маниакальное. В подавленном состоянии человек может жить месяцами и даже годами, а эйфорию испытывать всего несколько недель, отметила Бархатова в беседе с изданием «Доктор Питер».
Вот 5 характерных признаков депрессии:
1. Потеря интереса к чему бы то ни было и неуверенность в себе.
2. Снижение умственной активности и концентрации.
3. Невозможность сосредоточиться и принимать даже самые простые решения.
4. Непреходящее чувство тревоги, безнадёжности, несчастья.
5. Суицидальные мысли.
О том, как живут люди с биполярным расстройством, читайте в большом материале «Секрета». А подробнее о самом расстройстве — в энциклопедии.
Как проявляется гипомания
Помимо мании, есть ещё такое состояние, как гипомания. Оно может быть проявиться как у пациентов с БАР, так и в некоторых других случаях. Например, в первые 5–7 дней после родов, на фоне приёма антидепрессантов или при эндокринологических заболеваниях.
При гипомании человек чрезмерно активен, разговорчив, общителен, мало спит. Он становится некритичен к собственному состоянию, рассказывала «Секрету» психиатр, психотерапевт Екатерина Макеева.
По её словам, эпизоды гипомании обычно длятся не менее 4 дней. При этом они протекают не так тяжело, как просто мания. Тем не менее гипомания может быть опасна как для самого человека, так и для окружающих.