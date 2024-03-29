Самые яркие симптомы депрессии и мании

При биполярном аффективном расстройстве (БАР) периоды мании, когда человеку кажется, что он может свернуть горы, сменяются периодами глубокой депрессии. У каждого из этих состояний есть свои характерные проявления. Как их распознать, рассказала д.м.н., профессор Научного центра психического здоровья РАН Александра Бархатова.

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Симптомы мании при БАР

Маниакальная фаза при биполярном расстройстве недолгая — длится, как правило, от недели до месяца. Именно поэтому заметить её сложнее, чем депрессию.

Вот 5 ярких симптомов мании:

1. Немотивированная радость и оптимизм.

2. Чрезмерно завышенная самооценка.

3. Снижение потребности во сне.

4. Необдуманные траты.

5. Непрерывное состояние эмоционального возбуждения и эйфории.

Симптомы депрессии при БАР

Депрессивное состояние при биполярном расстройстве длится дольше, чем маниакальное. В подавленном состоянии человек может жить месяцами и даже годами, а эйфорию испытывать всего несколько недель, отметила Бархатова в беседе с изданием «Доктор Питер».

Вот 5 характерных признаков депрессии:

1. Потеря интереса к чему бы то ни было и неуверенность в себе.

2. Снижение умственной активности и концентрации.

3. Невозможность сосредоточиться и принимать даже самые простые решения.

4. Непреходящее чувство тревоги, безнадёжности, несчастья.

5. Суицидальные мысли.

О том, как живут люди с биполярным расстройством, читайте в большом материале «Секрета». А подробнее о самом расстройстве — в энциклопедии.

Как проявляется гипомания

Помимо мании, есть ещё такое состояние, как гипомания. Оно может быть проявиться как у пациентов с БАР, так и в некоторых других случаях. Например, в первые 5–7 дней после родов, на фоне приёма антидепрессантов или при эндокринологических заболеваниях.

При гипомании человек чрезмерно активен, разговорчив, общителен, мало спит. Он становится некритичен к собственному состоянию, рассказывала «Секрету» психиатр, психотерапевт Екатерина Макеева.

По её словам, эпизоды гипомании обычно длятся не менее 4 дней. При этом они протекают не так тяжело, как просто мания. Тем не менее гипомания может быть опасна как для самого человека, так и для окружающих.