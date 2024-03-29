Назван способ поддерживать сексуальность при отсутствии серьезных отношений

Писательница, освещающая тему секса и отношений, Яна Хокинг назвала секрет поддержания сексуальной активности при отсутствии серьезных отношений. Ее мнение опубликовал news.com.au.

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Хокинг призналась, что еще не встретила человека, с которым готова прожить всю жизнь, однако несмотря на активные поиски, у нее весьма скромный список половых партнеров. По ее словам, секрет в том, что время от времени она встречается с бывшими любовниками.

«Я выбрала нескольких мужчин, которые не совсем подходят для роли парня, но хороши в постели», — говорит эксперт.

Хокинг утверждает, что этот способ помогает ей поддерживать сексуальность и не вступать в интимную связь с мужчинами, которые, скорее всего, вскоре ее разочаруют.

«Такой список повторного посещения — это идеальное решение, если вы похожи на меня и точно знаете, что ваш вкус на мужчин нуждается мягко говоря в некотором улучшении», — считает писательница.

В заключение Хокинг предупредила, что ни при каких обстоятельствах не нужно возвращаться к токсичным парням, с которыми нельзя чувствовать себя в безопасности. Она посоветовала выбирать для повторных визитов добрых мужчин, умеющих быть приятными в общении и доставлять удовольствие в постели.

Ранее Хокинг подсказала женщинам способ завязать романтические отношения. Чтобы познакомиться с мужчиной она посоветовала ходить в бары, где транслируют футбол или другие спортивные соревнования.