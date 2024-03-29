Чем опасен думскроллинг

В психологии феноменом "думскроллинг" называют компульсивное поведение, наталкивающее на постоянный просмотр новостных лент из-за страха пропустить что-либо важное. Чаще всего всплеск думскроллинга происходит на фоне трагических событий, как, например, после теракта в "Крокус Сити Холле". Как рассказал "Газете.ру" клинический психолог Станислав Самбурский, такое состояние может вызвать "иллюзию катастрофы", в котором человек не воспринимает действительность, а ощущает мир как серию непрекращающихся кризисов.

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По словам специалиста, соответствующее поведение основывается на фундаментальной когнитивной предрасположенности человеческого мозга к "негативному смещению". Мозг человека инстинктивно фокусируется на потенциальных угрозах, чтобы защититься и обеспечить безопасность.

Психолог отметил, что феномен активирует часть лимбической системы – амигдалу. Она отвечает за эмоциональные реакции, например страх и тревогу.

"Постоянное погружение в поток негативных новостей может привести к гиперактивации амигдалы, что усиливает состояние тревожности и может привести к "аффективному насыщению", когда человек перегружен эмоциями и не может адекватно реагировать на новую информацию", – пояснил Самбурский.

Он добавил, что это усиливается постоянным просмотром одних и тех же видео из разных источников, что увеличивает чувство беспомощности и уязвимости.

Для преодоления зависимости Самбурский рекомендовал научиться идентифицировать и изменять негативные мысли, которые человек черпает в новостных лентах.

"Первым шагом на пути к спокойствию будет дозирование информации: осознанное ограничение времени в соцсетях. Особенно в моменты событий, когда с ситуацией работают специальные службы и пострадавшим оказывается помощь, нужно сделать перерыв и вернуться к новостям позже, чтобы подумать, как можно помочь пострадавшим", – сказал эксперт.

Он заявил, что в момент трагедии наблюдать за ситуацией не стоит, чтобы не получить травму свидетеля. Специалист добавил, что люди не могут контролировать внешний мир, но могут научиться управлять собственным внутренним миром и реакциями на него.