Эксперты объяснили феномен щемящей тоски в солнечные дни

Солнце за окном, вероятно, поднимет вам настроение, если вы планировали прогулку, но может привести к обратному эффекту, когда вы собираетесь остаться дома или вынуждены заниматься делами весь день. В Сети феномен окрестили труднопереводимым словосочетанием sunshine guilt, то есть чувством вины из-за солнца, которое может поставить крест на ваших планах и работоспособности.

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«Это чувство раскаяния, которое человек испытывает, когда остается дома в хороший день, и это чувство усиливается, когда вам кажется, будто все кроме вас наслаждаются жизнью на открытом воздухе», — объяснила психолог Надя Теймурян порталу Bustle.

Эксперт предлагает сфокусироваться на заботе о себе, своих намерениях и приоритетах вне зависимости от погоды.