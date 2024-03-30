Что в мунинге тебе моем: зачем люди рассылают навязчивые поздравления

Такой пример: с удивлением я узнала, что, оказывается, у блокировки сообщений в соцсетях и мессенджерах (не глухой блокировки даже, а переведения их в режим «не беспокоить») есть название — «мунинг». От английского moon, что значит «луна». Почему именно луна? Да потому что в гаджетах изображение ближайшего спутника Земли активирует режим «не беспокоить». У вас же тоже есть они — люди, которые буквально задалбывают рассылкой поздравлений с «первым понедельником недели», с Днем кошек или там мышек, с Днем космонавтики и всеми религиозными праздниками!

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То ли люди эти таким образом устраняют дефицит общения. То ли думают, что кого-то можно обрадовать поздравлением, например, с Днем поэзии или с Днем святого Патрика часов эдак в семь утра. Бессмысленные картинки и видосики забивают телефонную память, требуют какой-то реакции. И часто несчастный, затравленный ненужными картинками абонент просто-напросто отправляет навязчивого человека в игнор.

Скажу честно, у меня есть такие — причем, естественно, это отнюдь не близкие и любимые люди, от которых любое сообщение — радость. Какие-то бывшие коллеги или просто случайные знакомые. И главное, понятно, что свои глупые поздравления рассылают они не только мне — можно ведь их отослать сразу целой куче контактов, пусть получают и радуются! По-моему, люди, страдающие такой повышенной активностью в рассылке ненужного спама просто не понимают загруженности тех, кто и так вынужден с утра до ночи получать сообщения по работе. Остается позавидовать (на самом деле, нет) человеку, который обладает досугом и желанием «бессмысленно общаться».

Есть еще любители отправлять видео, скажем, своих путешествий или приготовленной еды. Или пересылать идиотские шутки. Оказалось, что они, эти навязчивые товарищи без комплексов, очень страдают от мунинга. Их даже так и называют психологи — жертвы мунинга. Еще раз: жертва — это не тот, кого целыми днями достают несносными сообщениями. Жертвы — те, кто теряется в догадках, почему человек не отвечает, увидел ли он видео с солянкой и рыбным пирогом? У него, несчастного, оказывается, появляются негативные чувства, связанные с эмоциональным насилием и обесцениванием.

Почему нет ответа на поздравление с Днем цирка? Неужели трудно прислать улыбающийся смайлик в ответ на замечательный повод — День улыбки? Похоже, кое-кто начинает подозревать, что с ним простонапросто не хотят общаться. Но все же теплится надежда, что человек отчего-то не может прочитать сообщение. Разве это не повод послать ему ворох новых картинок? Можно, конечно, просто заблокировать навязчивого абонента и удалить переписку. У этой неприятной процедуры тоже имеется свое название — «гостинг». Но это уже полный разрыв отношений. А ведь обижать человека не хочется.

Просто хочется уйти в тень. Стать луной и спрятаться за тучами. Есть прекрасное выражение: отсутствие коммуникации — это тоже коммуникация. Которая говорит, не прибегая к грубым словам: отстань. Не хочу с тобой общаться. По крайней мере, в такой вот форме чрезмерной активности. И нет в этом грубости и обесценивания. Есть желание как-то сохранить личное пространство, не тратить силы, которых и без того не очень много, на бессмысленное общение. Пусть каждый страдающий от мунинга просто проанализирует свою активность и честно ответит сам себе на вопрос: не слишком ли он навязчивый человек?