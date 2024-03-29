Почему пары разговаривают друг с другом по-детски? Объяснили ученые

Ученые выяснили, что пары со временем начинают говорить друг с другом особым тоном, по сути «детским лепетом». Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Applied Animal Behavior Science, супружеские пары общаются так, как будто они разговаривают с младенцами или собаками.

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В исследовании принимали участие 46 женатых пар, в каждой из которых был и малыш, и собака. Команда ученых проанализировала мимику и эмоции участников во время разговора с ребенком, партнером и питомцем. Во всех трех случаях как женщины, так и мужчины использовали «преувеличенную» мимику.

«Эта особенность может проистекать из эмоциональной близости и связи и помогать создавать доверительную атмосферу, а также удерживать внимание в процессе общения», — объяснил Эдуа Коос-Хутас, один из авторов научной работы.

Во время общения с незнакомцами аналогичного поведения за участниками замечено не было. Ранее считалось, что лепет помогает невербальному общению, когда речь идет о маленьких детях и питомцах, которые не понимают смысла слов и реагирует на эмоцию.