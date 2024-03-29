Как недостаток эмоциональной связи убивает любовь

В мире, где технологии соединяют нас буквально одним кликом, мы часто забываем, что истинная связь требует гораздо большего, чем просто наличие контактов и соцсетей друг друга. Недостаток эмоциональной связи в отношениях — это тихий убийца, который постепенно и незаметно разрушает связь между людьми. В беседе с "Рамблером" клинический психолог, коуч ICF, NLPt специалист Константин Сибитев рассказал, как в современных реалиях сохранить близость со своим партнером.

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А у вас также?

Вот пара типичных сценариев, в которых эта проблема становится очевидной.

Ольга и Дмитрий кажутся идеальной парой: они проводят много времени вместе, у них много общих интересов, но постепенно их разговоры стали поверхностными. Вместо того чтобы делиться своими чувствами и переживаниями, они ограничиваются сухими планами на выходные. Они перестали открыто разговаривать друг с другом. И вроде как постоянно вместе, но оба сидят в телефонах, предпочитая виртуальную жизнь настоящей.

А Олег и Наташа уже даже не замечают друг друга. Их дни наполнены рутиной, и кажется, что каждый из них живет своей жизнью. Они перестали разговаривать о планах, мечтах, целях и чувствах, а вместо этого проводят вечера перед телевизором или расходятся по разным комнатам.

Эти примеры отношений являются лишь вершиной айсберга, под которым скрывается недостаток эмоциональной связи.

Кто виноват?

Как же понять, что эта проблема присутствует в ваших отношениях. Вот несколько признаков:

Поверхностные разговоры. Если ваши разговоры с партнером сводятся к бытовым вопросам, и вы избегаете глубоких бесед о чувствах и переживаниях, это может быть признаком недостатка эмоциональной связи. Отсутствие эмоциональной поддержки. Если вы чувствуете, что ваш партнер не поддерживает вас эмоционально в трудные моменты или не интересуется вашими чувствами, это тоже может указывать на проблему. Молчание и уклонение от общения. Если вы часто молчите в присутствии друг друга или уклоняетесь от разговоров, предпочитая заняться чем-то ещё, только не общением со второй половиной, это может быть признаком того, что эмоциональная связь между вами ослабла.

И если отвечать на вопрос “Кто виноват?”, то ответ очевиден - оба. Отношения - это всегда коммуникация двух людей. Если кто-то прерывает её, а другой не знает, как это исправить, то получаем дефицит эмоциональной вовлеченности друг в друга.

Что делать?

Если вы обнаружили эти признаки в своих отношениях, не отчаивайтесь. Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы вернуть глубину и интимность в вашу связь:

Откройтесь друг другу. Начните делиться своими чувствами и переживаниями с партнером. Позвольте себе быть уязвимыми. Проведите время вдвоем без гаджетов. Уделите друг другу время без телефонов, компьютеров и других отвлекающих устройств. Позвольте себе насладиться присутствием друг друга. Гуляйте по парку, сидите в кофейне, но главное, общайтесь и задавайте друг другу вопросы. Обратитесь за помощью. Если проблемы в отношениях кажутся непреодолимыми, обратитесь за помощью к психологу или семейному консультанту. Иногда сторонний взгляд может помочь увидеть проблему с другой стороны и вы поймете как найти решение.

Недостаток эмоциональной связи может быть сложной проблемой, но если вы готовы работать над ней, вы сможете укрепить вашу связь и создать более глубокие и комфортные отношения.