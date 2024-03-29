Шесть пассивно-агрессивных фраз, которыми люди пользуются чаще всего

Пассивно-агрессивное поведение, к сожалению, встречается довольно часто. Мы можем столкнуться с ним в повседневном общении с подругами, романтическим партнером, коллегами и даже членами семьи. Но что еще хуже — сами порой становимся источником плохо замаскированной злости. Советуем найти нужные слова, чтобы сообщить о своей обиде, а эти «токсичные» фразы исключить из лексикона навсегда.

Все нормально

Утверждать, что «все в порядке», когда вы чем-то расстроены, — очень плохая привычка. Вы не только демонстративно отказываете в доверии собеседнику, но и злите его — ничего хорошего из такого «разговора» не выйдет. Возможно, вы надеетесь, что человек что-нибудь предпримет, будет настойчивее, чтобы заслужить ваши откровения. Но правда в том, что никто не знает ваших мотивов, пока вы не хотите ими делиться.

Рада за тебя

Хотя эти же слова могут быть использованы для выражения искренней радости за успех другого человека, чаще всего они звучат весьма едко, в пассивно-агрессивной манере. В любом случае зависть и обиду, что в этот раз вас не оценили по достоинству, скрыть за ними не получится, так, может быть, и пытаться не стоит? Лучше поздравьте с достижением как следует, а затем попросите совета, раз хотите оказаться на месте счастливчика.

Неважно

Ваше «неважно», брошенное в середине разговора, может серьезно обидеть. Поставьте себя на место собеседника — отказ тратить время на объяснение выглядит крайне неуважительно, даже если разговор раздражает и хочется поскорее сменить тему. Найдите в себе силы поставить точку другим способом, например, сообщить, что вы, похоже, недопоняли оппонента и потеряли нить разговора, при этом готовы его продолжить в другой раз. А еще лучше — ответить кратко и по существу.

Мне жаль, что ты так думаешь

Фраза как будто похожа на искреннюю попытку извиниться, но только поначалу. По сути это не слишком элегантный способ унизить собеседника, намекнув на присущий ему недостаток ума. При этом вряд ли вы серьезно считаете свое мнение истиной в последней инстанции, так стоит ли развязывать конфликт? Не забывайте, что каждый человек имеет право думать и чувствовать по-своему. Если кто-то и ведет себя глупо, так это тот, кто считает свое виденье единственно верным.

Как скажешь

Еще одно пренебрежительное высказывание с двойным дном — казалось бы, вы согласны на все. Но сколько в этой фразе безразличия... Сказать о том, что вы не готовы включиться в разговор, можно иначе. К тому же, не спешите отмахиваться от альтернативных точек зрения — другие мнения так же ценны, как ваше, и, возможно, вам еще предстоит с ними согласиться. Осталось только внимательно выслушать.

Ты слишком остро реагируешь

Заявив кому-то, что он «слишком остро реагирует» или «принимает близко к сердцу», вы словно пытаетесь сбросить со счетов оскорбленные чувства собеседника и на него же перекладываете вину за реакцию на ваш поступок. Но не кажется ли вам, что проблема, собственно, в поступке, а не в реакции? Едва ли вы сделали что-то хорошее, раз кто-то этим обеспокоен. Уместнее будет извиниться!