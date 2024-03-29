Как выстроить личные границы: эффективные фразы от психолога

К сожалению, невозможно избежать негатива извне, и все же в ваших силах поддержать свое психическое состояние в норме, следуя простым советам специалистов. Александра Степанова, психолог с 13-летним стажем, рассказала нам о важных фразах, которые стоит использовать всем, кому до сих пор не всегда удается удержать личные границы в общении.

© RU.FREEPIK.COM

«Я не буду обсуждать это сейчас»

Полезная фраза, которая необходима практически в каждом споре или горячем обсуждении.

«В какой-то момент вас могут прижать к стенке аргументами, к которым вы не готовы, тем самым заставляя чувствовать себя неуверенно. Вы в праве сказать, что не готовы продолжать разговор и смело выходите из беседы, пока не соберете мысли вместе», — советует психолог.

«Я не буду обсуждать эту тему»

Очень часто даже близкие люди не понимают, когда нужно остановиться и какие темы точно не нужно затрагивать. Худшее, что можно сделать — повышать тон и переходить на личности.

Александра: «Всегда говорим от первого лица, так вы не заденете другого человека и красиво поставите его на место. Прямо скажите, что тема, которую оппонент затрагивает, не подлежит обсуждению с вами. Вы имеете на это полное право».

«Я буду продолжать разговор при условии взаимного уважения»

Хуже бестактного собеседника может быть только агрессор. Такие люди легко превращают даже безобидный разговор в поле битвы.

«Продавливающие личности легко приступают к подавлению собеседника как минимум словесно. Сразу же пресекайте развитие такого разговора — без взаимного уважения беседа просто не имеет смысла. Донесите эту мысль до собеседника», — поясняет психолог.

Не бойтесь сразу же заявить тон, в котором вы готовы идти на диалог, только в этом случае вас будет невозможно поставить в неловкое положение и вызвать чувство вины.

«Я сейчас не могу говорить/остаться, мне нужно идти»

Наверняка вы попадали в ситуацию, когда вам нужно было уходить, но и прервать человека сложно. В этой ситуации стоит запомнить фразу и бесстрашно ей пользоваться — «К сожалению, не могу остаться, мне нужно идти». При этом психолог настоятельно рекомендует не извиняться, так как вас могут пристыдить и выйти из разговора точно не получится. Помните, что ваше время — самое ценное, вы не можете его вернуть.