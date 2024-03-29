Как познакомиться с мужчиной: лучшие идеи, чтобы он сделал первый шаг
По словам многих психологов, одна из самых больших проблем современных женщин — сложность в поиске мужчины. На самом деле, все не так уж и сложно, если самим проявлять инициативу и создавать ситуации для знакомства. О том, как спровоцировать мужчину на первый шаг, нам рассказал психолог-сексолог с 6-летним стажем Виктор Дробышев.
Попросите вам помочь
Один из самых действенных способов для знакомства — просьба о помощи. Как поясняет наш эксперт, в мужчине в этот момент включается инстинкт героя — более слабый представитель человечества нуждается в нем.
«Это может быть простая просьба открыть вам дверь, пока у вас заняты руки, даже такая мелочь может подбодрить мужчину. Главное, дальше дайте понять, что вы не против знакомства и не убегайте сразу», — советует психолог.
Сделайте комплимент
Хвалить мужчин и уж тем более делать им комплименты по поводу внешнего вида у нас особо не принято, однако, рискнув, вы точно выделитесь из толпы и обратите на себя внимание.
«В моей практике был клиент, который помнил комплимент от незнакомой женщины на протяжении нескольких десятков лет, и при этом не мог дождаться приятных слов от собственной жены. Если хотите подтолкнуть мужчину к знакомству и увлечь, не стесняйтесь и похвалите его», — говорит Виктор.
Но помните — любой комплимент должен быть искренним, иначе в нем нет смысла.
Больше улыбайтесь
Даже если на горизонте нет мужчины, который вас заинтересовал, да и в общественных местах с вами не спешат знакомиться, попробуйте потренироваться — проследите, как часто вы улыбаетесь.
Виктор: «Улыбка — тоже своеобразный триггер для мужчины. Женщина, которая довольна собой и расслабленна, всегда привлекает внимание. Вы даже не подозреваете, как часто отпугиваете хороших мужчин своим серьезным видом».
Общие интересы
Как бы не расхваливали приложения для знакомств, в большинстве случаев там нам приходится сталкиваться с абсолютными незнакомцами.
«Если вы хотите найти партнера как можно скорее, есть смысл поискать его среди единомышленников. Как минимум у вас будет тема для общения, которая точно интересна обоим, да и мужчины без ума от женщин, которые готовы поддержать их интересы», — комментирует Виктор.