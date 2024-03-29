Как познакомиться с мужчиной: лучшие идеи, чтобы он сделал первый шаг

По словам многих психологов, одна из самых больших проблем современных женщин — сложность в поиске мужчины. На самом деле, все не так уж и сложно, если самим проявлять инициативу и создавать ситуации для знакомства. О том, как спровоцировать мужчину на первый шаг, нам рассказал психолог-сексолог с 6-летним стажем Виктор Дробышев.

© RU.FREEPIK.COM

Попросите вам помочь

Один из самых действенных способов для знакомства — просьба о помощи. Как поясняет наш эксперт, в мужчине в этот момент включается инстинкт героя — более слабый представитель человечества нуждается в нем.

«Это может быть простая просьба открыть вам дверь, пока у вас заняты руки, даже такая мелочь может подбодрить мужчину. Главное, дальше дайте понять, что вы не против знакомства и не убегайте сразу», — советует психолог.

Сделайте комплимент

Хвалить мужчин и уж тем более делать им комплименты по поводу внешнего вида у нас особо не принято, однако, рискнув, вы точно выделитесь из толпы и обратите на себя внимание.

«В моей практике был клиент, который помнил комплимент от незнакомой женщины на протяжении нескольких десятков лет, и при этом не мог дождаться приятных слов от собственной жены. Если хотите подтолкнуть мужчину к знакомству и увлечь, не стесняйтесь и похвалите его», — говорит Виктор.

Но помните — любой комплимент должен быть искренним, иначе в нем нет смысла.

Больше улыбайтесь

Даже если на горизонте нет мужчины, который вас заинтересовал, да и в общественных местах с вами не спешат знакомиться, попробуйте потренироваться — проследите, как часто вы улыбаетесь.

Виктор: «Улыбка — тоже своеобразный триггер для мужчины. Женщина, которая довольна собой и расслабленна, всегда привлекает внимание. Вы даже не подозреваете, как часто отпугиваете хороших мужчин своим серьезным видом».

Общие интересы

Как бы не расхваливали приложения для знакомств, в большинстве случаев там нам приходится сталкиваться с абсолютными незнакомцами.