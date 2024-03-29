Психологи: оптимизм может стать неадекватным при сильной тревоге и неуверенности

Каждый время от времени выдает желаемое за действительное. Новое исследование, проведенное Амстердамским университетом, недвусмысленно демонстрирует, что чем больше неуверенность и тревога в конкретной ситуации, тем больше вероятность того, что человек станет чрезмерно оптимистичным — даже до такой степени, что это может помешать предпринять важные действия. Результаты исследования опубликованы в American Economic Review.

«Многие убеждения формируются под влиянием эмоций и движимы тем, что приятно или утешительно. Например, вера в загробную жизнь или оптимизм в отношении результатов в отношении здоровья», — говорит профессор Джоэл ван дер Вил.

Понять самообман и его причины сложно. Исследование включало серию экспериментов с участием более 1700 человек, проведенных в лаборатории и онлайн. Участникам показывали узоры, в которых были «спрятаны» разные образы, и спрашивали, что там видно. Некоторые из узоров были связаны с негативным контентом, вызывающим тревогу.

Исследование неизменно показывало, что участники с меньшей вероятностью правильно определяли закономерности, связанные с шоком или потерей.

«Участники, как правило, видели в закономерностях то, что было более желательным. Наше исследование очень четко демонстрирует, что негативная эмоция беспокойства по поводу результата приводит к принятию желаемого за действительное», — говорит Энгельманн.

Ученые также протестировали меры, призванные сделать восприятие более реалистичным. Первая заключалась в том, чтобы облегчить распознавание узоров. Уменьшение неопределенности действительно привело к увеличению точности ответов. Вторая предлагала более высокий потенциальный доход за правильное распознавание образов. Это имело небольшой эффект, за одним исключением — люди видели реальные картинки, если им давали больше времени. Наконец, в экспериментах, где отрицательные образы заменяли положительными, люди не выдавали желаемое за действительное. По мнению авторов, это показывает, что снижение негативных эмоций может уменьшить самообман.

Авторы признают, что принятие желаемого за действительное может быть полезным, оно помогает справиться с плохими чувствами и неопределенностью. Но это же мешает людям получать необходимую информацию или действовать так, чтобы это приносило пользу.