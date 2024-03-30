Эксперты назвали 10 сигналов тела мужчин-изменщиков

Мужчины редко говорят о том, что их беспокоит, однако это не значит, что сокрытие чувств и ложь не поддаются «чтению». Согласно статистике, 75 процентов представителей сильного пола не хранят верность партнершам, из них 60 процентов находятся в браке. Эксперты назвали 10 конкретных сигналов тела, которые помогут выяснить, что мужчина изменяет.

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Он неожиданно начинает вести себя храбрее и «летать» от счастья

Один из первых невербальных сигналов, который показывает хвастовство мужским достижением-завоеванием. Если партнер беспричинно начинает испытывать прилив радости, то зачастую это признак, что у него на стороне появился роман.

Бывает так, что такие порывы обусловлены успехам на работе, однако если на это нет и намека, то стоит поговорить с мужчиной откровенно и узнать, все ли в порядке в отношениях.

Он прикасается к своему телу во время разговора

Многие мужчины могут чесать руки или запускать их в волосы, когда говорят со своей спутницей, и этому не всегда стоит придавать значение. При этом, утверждают эксперты, если это происходит часто и без повода, то это может стать знаком, что у него есть какая-то тайна, которой он не намерен делиться. Вероятнее всего, его мыли уже заняты другой женщиной.

Он не хочет объятий после близости

Женщине стоит быть настороже, если происходят перемены. Например, раньше партнер всегда обнимал после близости, а сейчас перестал это делать. В этом случае дело может быть в том, что он просто «исполняет супружеский долг», а эмоциональное влечение у него есть к другой женщине.

Он начинает тщательнее заботиться о своей внешности

Стараясь немного изменить внешний вид, например, убрать щетину или сделать волосы немного короче, мужчина думает, что так он заметает следы — происходит бессознательно. Важно обращать внимание, как часто он начал ходить в душ, чтобы избавиться от запаха чужих духов, или, например, стал менять стиль в одежде, чтобы перевоплотиться в другого человека.

Он похлопывает по спине или целуют в щеку, как друга

Когда жесты любимого человека приобретают дружеский оттенок вместо романтического, это один самых явных признаков того, что сейчас в его сердце другой человек. Особенно, если раньше он был очень нежным и тактильным, отмечают эксперты.

Он прячет ладони

Специалисты в области языка тела интерпретируют этот жест как ложь. Если человек говорит правду — он показывает ладони, если лжет — прячет. Таким образом, если партнер во время разговора прячет руки в карманы или под стол, то это повод задуматься, честен ли он до конца.

Здесь можно устроить небольшую проверку. Можно подойти к нему и попросить показать ладони. Если он протянет их открытые — все в порядке, если покажет тыльную сторону — он что-то скрывает.

Он старается не смотреть вам в глаза

Мужчина старается не смотреть в глаза, когда пытается что-то скрыть. Обычно лжецы редко смотрят в глаза людям, стараясь отвести взгляд в бок, в сторону или специально заострить внимание на вещах вокруг.

Он утвердительно кивает головой, хотя говорит «нет»

В случае, если задать потенциальному изменщику вопрос, на который тот ответит отрицательно, но будет качать головой. Стоит понимать, что его тело честнее, чем он сам. Так, например, можно поинтересоваться, где он задержался после работы или с кем проводил выходные.

Он постоянно напряжен или подавлен

Скрывать и что-то утаивать — занятие, требующее много ресурсов. Если мужчина стал чаще расстроен или подавлен, это может говорить о том, что он устал от своих тайн. Важно понимать, что это работает только в том случае, если у стресса нет внешних факторов.

Особенно это должно насторожить, если раньше он был жизнерадостным, а теперь стал поникшим. Возможно, мужчина начал больше пить или грызть ногти. Все это может следствием его измен.

Он прикрывает рот, когда вы задаете определенные вопросы

Оральный рефлекс срабатывает, когда человек что-то говорит, но при этом прикрывает рот. Эксперты подчеркивают, что так происходит, когда собеседник пытается воздержаться от высказывания и скрыть тревогу.

Природа этого механизма заключается в том, что когда негативные или тяжелые мысли проникают в голову, мозг стремится поднять руку и прикрыть рот, чтобы не допустить их озвучивания, сообщает StarHit.