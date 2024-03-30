Владимир Стеклов рассказал о сложностях в браке с молодой женой

Актер Владимир Стеклов признался в беседе с aif.ru, что ему невероятно сложно быть супругом молодой жены Ирины Дерягиной и отцом шестилетней дочери Арины.

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Стеклов признался, что ему тяжело поддерживать быт в силу возраста и постоянной работы.

«Мне казалось, и сейчас кажется, что я делаю все только для них. Поэтому не позволяю себе останавливаться и огладываться. Ты все время вынужден быть в работе. И понимаешь: чем ты моложе, тем дни длиннее. А сейчас дни все короче и короче», — заявил актер.

Ирина Дерягина — четвертая жена Стеклова. Она младше 76-летнего артиста на 33 года. Пара зарегистрировала свои отношения в Тверском ЗАГСе 19 апреля 2018 года через три месяца после рождения дочери. Артист считает, что ребенок точно пойдет по его стопам, и видит в нем актерские задатки.

От предыдущих браков у Владимира Стеклова есть дочери Агриппина, она продолжила семейную династию, и Глафира, которая преподает русский язык и литературу. А в 2018 году артист стал прадедушкой, у его внука Данила родился сын Петр.

Ранее Владимир Стеклов назвал актера Хазанова неожиданным человеком.