Стало известно, что мужчины делают чаще и больше женщин

Аналитики установили, что российские мужчины делают чаще и больше, чем женщины, сообщает ИА DEITA.RU. Исследование было проведено специалистами банка «Русский стандарт».

Установлено, что мужчины тратят намного больше, чем женщины, на оплату мобильной связи. Аналитики изучили операции в онлайн-сервисах банка, и установили, что в первом квартале текущего года средний чек за мобильную связь у женщин составлял 589 рублей, тогда как у мужчин уже 754 рубля. Более половины (53%) от всех платежей за услуги мобильных операторов также пришлось на мужчин, пишут РИА Новости. На женщин, соответственно, пришлось 47% от всех операций.

Домашний интернет мужчины оплачивают также чаще, чем представительницы женской половины населения, да и денег на это тратят больше: 777 рублей против 718 рублей в среднем.

Судя по средним чекам за домашний интернет и сотовую связь, аналитики установили, что больше всего за данные услуги платят россияне в возрасте от 51 года до 60 лет – 779 рублей за интернет и 813 за мобильную связь. Меньше всего в среднем платит молодёжь – лица в возрасте от 21 года до 30 лет отдают 651 рубль за домашний интернет, а россияне моложе 21 года оплачивают в среднем лишь 319 рублей за мобильную связь, что является наиболее низким показателем у исследователей.